Oglas

vanjskopolitički stručnjak

Vurušić: Rezolucija o BiH je politička igra, DP je uklizao HDZ-u u resor

author author
Hanan Nanić , Anamaria Miloš
|
18. lip. 2026. 12:57
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
vlado vurusic
N1

Novinar Jutarnjeg lista i vanjskopolitički stručnjak Vlado Vurušić bio je gost N1 Studija uživo kod Hanan Nanić gdje je komentirao rezoluciju DP-a o BiH.

Oglas

"Mislim da je ovo jedna politička igra i to više za unutarnju potrebu nego što bi se stvarno mogla realizirati ili pomoć Hrvatima u BiH. DP je uklizao HDZ-u u njegov resor", kaže Vurušić.

Smatra i kako ova Rezolucija neće donijeti ništa konkretno.

"Vjerojatno će pokvariti odnose s BIH, nama najvažnijom susjednom zemljom", kaže.

Vurušić dodaje i da se zakon može mijenjati, ali ne deklaracijama u Hrvatskom Saboru nego u razgovoru Zagreba i Sarajeva.

"Ovo se moglo i može dogovarati sa Sarajevom i to na dobar način. Deklaracija je na neki način omalovažavanje pozicije i političke jačine samih Hrvata u BIH jer pokazuje da oni bez političke podrške Zagreba ne mogu ništa", govori Vurušić.

"Ne možete 50 puta ići u Mostar, a nijednom u Sarajevo"

Ističe kako takav pristup pokazuje i nedostatak jasne hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini.

"Ne možete 50 puta ići u Mostar, a nijednom u Sarajevo. Zna se gdje se treba i s kim se treba dogovarati.

Ovo je jedna nelagodna situacija koja nas može podsjetiti, srećom ne u potpunosti, ali zaudara na onu politiku koju vodi Vučić preko Dodika u BIH", kaže.

Kao jedan od ključnih problema vidi način na koji vladajuće stranke definiraju odnos prema Bosni i Hercegovini.

"Problem je to da HDZ i DP preko ove rezolucije pokazuju da za njih odnos prema BIH nije vanjskopolitičko nego nacionalno pitanje."

"Treći entitet bio bi korak prema raspadu BiH"

Govoreći o mogućnosti uspostave trećeg entiteta, Vurušić ocjenjuje da bi takav potez imao ozbiljne posljedice za stabilnost zemlje.

"Treći entitet bio bi stvarno korak prema raspadu BiH. Očito je postojao razlog zašto u Deytonu nije dogovoren treći entitet i očito je tadašnja hrvatska delegacija bila svjesna toga i znala zašto nije na tome inzistirala", zaključio je Vurušić.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
vlado vurušić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ