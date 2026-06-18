vanjskopolitički stručnjak
Vurušić: Rezolucija o BiH je politička igra, DP je uklizao HDZ-u u resor
Novinar Jutarnjeg lista i vanjskopolitički stručnjak Vlado Vurušić bio je gost N1 Studija uživo kod Hanan Nanić gdje je komentirao rezoluciju DP-a o BiH.
Oglas
"Mislim da je ovo jedna politička igra i to više za unutarnju potrebu nego što bi se stvarno mogla realizirati ili pomoć Hrvatima u BiH. DP je uklizao HDZ-u u njegov resor", kaže Vurušić.
Smatra i kako ova Rezolucija neće donijeti ništa konkretno.
"Vjerojatno će pokvariti odnose s BIH, nama najvažnijom susjednom zemljom", kaže.
Vurušić dodaje i da se zakon može mijenjati, ali ne deklaracijama u Hrvatskom Saboru nego u razgovoru Zagreba i Sarajeva.
"Ovo se moglo i može dogovarati sa Sarajevom i to na dobar način. Deklaracija je na neki način omalovažavanje pozicije i političke jačine samih Hrvata u BIH jer pokazuje da oni bez političke podrške Zagreba ne mogu ništa", govori Vurušić.
"Ne možete 50 puta ići u Mostar, a nijednom u Sarajevo"
Ističe kako takav pristup pokazuje i nedostatak jasne hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini.
"Ne možete 50 puta ići u Mostar, a nijednom u Sarajevo. Zna se gdje se treba i s kim se treba dogovarati.
Ovo je jedna nelagodna situacija koja nas može podsjetiti, srećom ne u potpunosti, ali zaudara na onu politiku koju vodi Vučić preko Dodika u BIH", kaže.
Kao jedan od ključnih problema vidi način na koji vladajuće stranke definiraju odnos prema Bosni i Hercegovini.
"Problem je to da HDZ i DP preko ove rezolucije pokazuju da za njih odnos prema BIH nije vanjskopolitičko nego nacionalno pitanje."
"Treći entitet bio bi korak prema raspadu BiH"
Govoreći o mogućnosti uspostave trećeg entiteta, Vurušić ocjenjuje da bi takav potez imao ozbiljne posljedice za stabilnost zemlje.
"Treći entitet bio bi stvarno korak prema raspadu BiH. Očito je postojao razlog zašto u Deytonu nije dogovoren treći entitet i očito je tadašnja hrvatska delegacija bila svjesna toga i znala zašto nije na tome inzistirala", zaključio je Vurušić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas