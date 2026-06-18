Oporba: DP predlaže Rezoluciju o BiH zbog vlastite političke promocije

Očito su, napominje, pod pritiskom većeg partnera proizveli ovu kamilicu koja nikoga ni na što ne obvezuje. "Jasno je da je ovo bio pokušaj DP-a signaliziranja nekakve domovinske vrline, da su ih vrlo brzo iz HDZ-a pritisnuli i neutralizirali i da smo dobili kamilicu koju svi možemo podržati, ali gdje nema supstancijalno ničega novoga. Tu nema ništa sporno da se ne bi podržalo, ali to je kamilica, a najavljivali su viski”, rekao je Raspudić.