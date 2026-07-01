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Hrvatska gori

U 24 sata čak 166 vatrogasnih intervencija u Dalmaciji, evo kakvo je stanje danas

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N1 Info
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01. srp. 2026. 09:37
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N1 čitatelj

Osim velikog požara koji je jučer izbio na otoku Čiovu, vatrogasci su tijekom dana gasili i požare kod Marine, na otoku Šolti te kod Orebića, dok se na Visu i dalje provodi sanacija velikog požarišta.

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Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati 30. lipnja do 7 sati 1. srpnja u Hrvatskoj je zabilježeno 166 vatrogasnih intervencija. U gašenju požara sudjelovalo je 256 vatrogasnih organizacija s ukupno 896 vatrogasaca, 285 vatrogasnih vozila i sedam protupožarnih zrakoplova. Ukupno je opožareno 117 hektara površine.

Najveći požar zabilježen je kod naselja Žedno na otoku Čiovu, gdje je vatra zahvatila travu, nisko raslinje i šumu na oko 110 hektara. Na terenu je bilo angažirano 150 vatrogasaca s 39 vozila iz više operativnih područja Splitsko-dalmatinske županije, uz pomoć četiri kanadera Canadair CL-415. Tijekom jutra u gašenje su uključena i dva Air Tractora.

Požar je stavljen pod nadzor, a vatrogasci nastavljaju sanaciju požarišta.

"Stanje na požarištu je za sada odlično. Vatrogasci natapaju rubove, a ovisno o razvoju situacije postupno ćemo raspuštati snage. Ipak, trebamo biti na oprezu jer je za poslijepodne najavljeno nestabilno vrijeme", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

Istoga dana izbio je i požar kod Vinišća u općini Marina, gdje je gorjela trava, nisko raslinje i šuma. Na intervenciji je sudjelovalo 10 vatrogasaca s tri vozila DVD-a Marina, uz pomoć jednog kanadera.

Požar je zabilježen i u Stomorskoj na otoku Šolti. Vatra je zahvatila oko pola hektara trave, niskog raslinja i šume, a ugašena je u 21.15 sati. U gašenju su sudjelovala 23 vatrogasca sa šest vozila DVD-a Šolta te jedan kanader.

Na otoku Visu nastavljena je sanacija velikog požarišta kod Podhumlja, koje je izbilo 28. lipnja. Požar je zahvatio više od 350 hektara, a tijekom jučerašnjeg dana i noći na terenu su dežurala 23 vatrogasca sa šest vozila DVD-a Komiža.

Intervencija je zabilježena i kod Orebića, gdje je na nepristupačnom terenu gorjela trava, nisko raslinje i šuma na oko 0,3 hektara. U gašenju je sudjelovalo 70 vatrogasaca s 19 vozila iz više javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, uz pomoć dva kanadera. Požar je stavljen pod nadzor, a tijekom noći nastavljena je sanacija požarišta.

Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta vatrogasci pozivaju građane na dodatan oprez. U slučaju uočavanja požara ili dima potrebno je odmah nazvati vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.

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