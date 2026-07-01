Intervencija je zabilježena i kod Orebića, gdje je na nepristupačnom terenu gorjela trava, nisko raslinje i šuma na oko 0,3 hektara. U gašenju je sudjelovalo 70 vatrogasaca s 19 vozila iz više javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, uz pomoć dva kanadera. Požar je stavljen pod nadzor, a tijekom noći nastavljena je sanacija požarišta.