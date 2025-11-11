Danas odluka o izložbi "Srpkinja, heroina Velikog rata" u Vukovaru

Danas će biti objavljena odluka o održavanju izložbe “Srpkinja” u Vukovaru, nakon što je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček pozvao organizatore da odgode izložbu
Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najavio je jučer da će odluku o održavanju izložbe “Srpkinja” u Vukovaru u utorak objaviti Zajedničko vijeće općina te dodao da je između Grada Vukovara i ZVO sve iskomunicirano i da je sada stvar tehničkog trenutka kada će biti obznanjeno.
“Bez obzira na događaj, i što se pripadnike srpske zajednice utjeruje u strah različitim postupanjima i kampanjama, mi nećemo izgubiti zrelost, niti razum i napravit ćemo ono što je dobro za srpsku zajednicu i sredine u kojima živimo, kao i za cijelu Hrvatsku. Očekujemo i suprotno – da nema produbljivanja mržnji, prijetnji i zastrašivanja. Očekujmo da se naši programi odvijaju bez prisutnih snaga policije”, naglasio je Pupovac.
Rekao je da su oko izložbe u Vukovaru vodili duge razgovore i da je to što će danas biti objavljeno rezultat toga i zrelosti koje institucije i srpska zajednica imaju, “nastojeći da ne povrijedimo nikoga i da se s druge strane prestane zastrašivati i pripisivati Srbima i njihovim predstavnicima ono što oni nisu”.
Anušić: Ima vremena za ove izložbe
Ministri obrane Ivan Anušić i unutarnjih poslova Davor Božinović ustvrdili su u ponedjeljak da izložbe i drugi kulturni događaji u organizaciji predstavnika srpske manjine nisu problem, no sporno je, kažu, njihovo održavanje u studenome jer "ima i i drugih termina".
"Ne treba ići s takvim izložbama u ovim datumima posebno u Vukovaru, kad znamo što ovaj mjesec i ovi datumi, što to znači za hrvatski narod. Nema potrebe za to. Ima vremena za ove izložbe", izjavio je Anušić.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović složio se da bi bilo primjerenije najavljenu izložbu u Vukovaru održati u nekom drugom trenutku.
"Koliko je meni poznato, ona se odnosi na Prvi svjetski rat. Međutim, budim malo realni, znamo što takve izložbe mogu izazvati i izazivaju u Vukovaru, pogotovo u ovim danima", napomenuo je.
