ZVO Vukovar: Hoće li Pavliček otkazati i stand up komediju u studenom?

David Jerkovic/PIXSELL

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio je odgodu izložbe "Srpkinja – heroina Velikog rata", planiranu za 11. studeni, no odluka o održavanju izložbe još nije donesena. Iz Zajedničkog vijeća općina Vukovar potvrdili su kako su službeni zahtjev gradonačelnika zaprimili, ali sastanak na tu temu još nije održan.

Podijeli

Oglas

"Službeni zahtjev gradonačelnika Grada Vukovara, Marijana Pavličeka, zaprimili smo, no sastanak na tu temu još nije održan. Puni naziv izložbe je Srpkinja – heroina Velikog rata, a otvorenje je planirano za 11. studeni, povodom Dana primirja u Prvom svjetskom ratu. Odluka o održavanju izložbe još nije donesena", navode.

Sugeriraju da se gradonačelnika Vukovara upita hoće li se zbog pijeteta žrtvama u studenom otkazivati u Vukovaru i drugi kulturni programi, među kojima je i stand up komedija, ili samo oni koje organizira srpska nacionalna manjina.

"Također, možete uputiti pitanje gradonačelniku hoće li se večeras, 10. studenoga, održati predstava "Vrata do" u Hrvatskom domu, kao i stand-up komedija "Vrlo dovoljan", najavljena za 28. studeni", stoji u njihovom odgovoru.

Za sutra je u sklopu manifestacije Dani srpske kulture bila predviđena predstava "Kuća" u organizaciji srpskog kulturnog društva Prosvjeta, a u srijedu književne večeri Mitrov danak, pjesnički ustanak, no iz Beograda su iz organizacije Adligat priopćili da im je organizator otkazao jer im ne može jamčiti sigurnost.