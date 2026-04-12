Detalji drske operacije u Zagrebu: Glumila kćer i prevarila 87-godišnjakinju za 40.000 eura

Nepoznati muškarac i žena nazvali su oštećenu na kućni telefon 22. prosinca 2025. Muškarac se lažno predstavio kao liječnik i rekao da je kći oštećene u bolnici i da joj je hitno potrebna operacija zbog prijeloma noge. Za operaciju je zatražio 50.000 eura, na što je oštećena odgovorila da ima 40.000 eura. Kada je oštećena zatražila razgovor s kćeri, osumnjičeni je tvrdio da ona ne može pričati, održavajući poziv aktivnim, uz povremene prekide, kako bi nastavio s pritiskom.