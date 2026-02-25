Oglas

kod virovitice

Uhićena lažna policajka: Prevarila 81-godišnjakinju i 90-godišnjakinju

author
N1 Info
|
25. velj. 2026. 18:06
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Kao lažna policajka, 32-godišnjakinja je počinila kaznena djela prijevare na štetu 81-godišnjakinje, oštećene za 4.100 eura te 90-godišnjakinje, oštećene 4.500 eura.

Oglas

Oodvjetništvu u Osijeku

U nastavku kriminalističkog istraživanja policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjakinja sa šireg područja Virovitice, uz svoga ranije prijavljenog partnera, kao lažna policajaka počinila kaznena djela prijevare na štetu 81-godišnjakinje, oštećene za 4.100 eura te 90-godišnjakinje, oštećene 4.500 eura. 

Ujedno su razriješene i dvije prijevare koje je počinila na području PU požeško-slavonske i PU koprivničko-križevačke.

Protiv osumnjičene slijedi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Virovitica lažna policajka lažna policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ