Detalji najnovije akcije USKOK-a: Vrbovali vozače kamiona za prijevoz droge diljem Europe

Po neslužbenim informacijama koje prenosi Večernji, skupina koju je organizirao Hrvoje B. prokrijumčarila je oko 130 kilograma kokaina i 190 kilograma marihuane, koji su bili skriveni u kamionima, a on je bio povezan s dobavljačem droge te da mu je posao bio da nađe vozače koji su bili voljni da za novčanu naknadu među legalnim teretom diljem Europe prevoze i drogu. Hrvoje B. je, po onom što je do sada poznato, i sam vlasnik prijevozničke tvrtke iz Dugog Sela, a sumnja se da je u taj "posao" uvukao i druge.