Detalji stravične nesreće u Slavoniji: Poznato tko je skrivio frontalni sudar, 25-godišnjakinja teško ozlijeđena

Požeško-slavonska policija objavila je detalje nesreće u kojoj je jutros poginuo 61-godišnji vozač.
Do nesreće, koja se oko 5:35 dogodila u Rajsavcu, mjestu u blizini Požege, došlo je nakon što je 61-godišnjak prešao na suprotnu traku i prednjim dijelom automobila udario u prednji dio automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljala 25-godišnjakinja, javlja policijska uprava požeško-slavonska.
Vozačica je zadobila ozljede opasne za život te je iz Opće županijske bolnice Požega helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezena u KBC Osijek, objavio je portal Pozeski.hr.
Očevidom je nakon nesreće rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda, a državna cesta D51 od 5:50 do 10:05 bila je zatvorena i promet se odvijao alternativnim pravcima.
Nadležnom državnom odvjetništvu bit će poslano posebno izvješće o nesreći.
