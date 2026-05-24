Devet članova posade evakuirano s nasukanog katamarana kod otoka Žirja

Katamaran "Belle Amie" hrvatske zastave doživio je u subotu navečer pomorsku nezgodu te se nasukao na otočić Mažirina, blizu šibenskog otoka Žirja, priopćilo je u nedjelju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dodajući kako je svih devetero članova posade evakuirano bez ozljeda.
Kako su istaknuli iz Ministarstva, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci zaprimila je dojavu o nesreći u subotu u 23.32 sati.
Trup katamarana dužine 14 metara oštećen je uslijed nasukavanja, zbog čega je došlo do prodora mora, koje je s nastavkom plovidbe samo pojačavalo.
Katamaran je usmjeren prema uvali Muna na otoku Žirju, a kako bi spriječio njegovo potpuno potonuće, voditelj ga je dolaskom do rta Muna namjerno nasukao u plićak.
U trenutku pomorske nezgode na plovilu se nalazilo devetero članova posade, svi državljani Republike Austrije, među kojima nema ozlijeđenih. Svi su evakuirani i prevezeni na obalu, izvijestili su iz Ministarstva.
Prekršajni nalog za voditelja plovila
Dodaju kako je katamaran trenutno u polupotopljenom položaju, osiguran i privezan na poziciji nasukavanja, gdje nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša. Istražitelji Lučke kapetanije Šibenik na mjestu nasukavanja započeli su očevid o uzrocima ove pomorske nezgode te su utvrdili prekršaj u domeni sigurnosti plovidbe.
Voditelju plovila izdan je prekršajni nalog, koji je odmah i plaćen, priopćili su iz Ministarstva, dodajući kako će se nakon provjere oštećenja trupa i stanja konstrukcije katamarana poduzeti daljnje komercijalne aktivnosti s ciljem odsukavanja i tegljenja plovila.
