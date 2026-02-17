Dio pacijenata trebat će koristiti zamjenske lijekove za tlak, pazite na doze

Riječ je o lijekovima koji se proizvode u inozemstvu, a Pliva je nositelj odobrenja za stavljanje na hrvatsko tržište i upravo je iz Plive stigla obavijest o mogućim nestašicama. U slučaju Deferasiroksa najavljeno je da bi lijek mogao ponovo doći na tržište krajem veljače, dok je obustava za Namaxir trajala do kraja siječnja, a kako su ih mnoge ljekarne imale na zalihama, kažu da je većina pacijenata koji ih koriste vjerojatno dobila svoj lijek bez problema. Nestašica se, međutim, u zadnje vrijeme osjeća kad je riječ o Articelu-Am 10/5 mg, koji bi se na tržište trebao vratiti tek krajem ožujka, kao i Prilen.