Oglas

EBRANTIL

Farmaceutska tvrtka prijavila nestašicu poznatog lijeka za visoki tlak

author
N1 Info
|
12. pro. 2025. 10:06
TABLETE, PILULE, KAPSULE, LIJEKOVI, RUKA, PROBIOTIK, ANTIBIOTIK,
Pixabay (ilustracija)

Farmaceutska tvrtka Chelapharm prijavila je 9. prosinca HALMED-u nestašicu poznatog lijeka za visoki krvni tlak.

Oglas

U pitanju su Ebrantil kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u bočici. Kao razdoblje trajanje nestašice navodi se od 6. siječnja iduće godine do 10. veljače, iz razloga povezanih s proizvodnjom.

Ebrantil sadrži djelatnu tvar urapidil, koja pripada skupini lijekova za snižavanje krvnog tlaka na način da širi krvne žile (tzv. antagonisti alfa-adrenergičkih receptora ili „alfa-blokatori“). Koristi se za liječenje visokog krvnog tlaka kod odraslih.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Ebrantil nestašica lijeka visoki tlak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ