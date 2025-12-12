Farmaceutska tvrtka prijavila nestašicu poznatog lijeka za visoki tlak

Farmaceutska tvrtka Chelapharm prijavila je 9. prosinca HALMED-u nestašicu poznatog lijeka za visoki krvni tlak.
Oglas
U pitanju su Ebrantil kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u bočici. Kao razdoblje trajanje nestašice navodi se od 6. siječnja iduće godine do 10. veljače, iz razloga povezanih s proizvodnjom.
Ebrantil sadrži djelatnu tvar urapidil, koja pripada skupini lijekova za snižavanje krvnog tlaka na način da širi krvne žile (tzv. antagonisti alfa-adrenergičkih receptora ili „alfa-blokatori“). Koristi se za liječenje visokog krvnog tlaka kod odraslih.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas