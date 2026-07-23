Dio Zagreba danas bez vode

Također, zbog prespoja cjevovoda bez vode je i dio potrošača u Ulici Starča u Lučkom, a privremeni prekid opskrbe trebao bi trajati do 11 sati. Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom 'VODA ZA PIĆE', napominju iz Zagrebačkog holdinga.