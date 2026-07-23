Oglas

puknuće cjevovoda

Dio Zagreba danas bez vode

author
N1 Info
|
23. srp. 2026. 09:04
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_211223_107774876
Marko Lukunic/PIXSELL

Dio građana Zagreba danas će biti bez vode i grijanja.

Oglas

Zbog puknuća cjevovoda u Zagrebu bez vode je dio građana u Markuševcu. Zahvaćene su ulice Fuljatkov brijeg, Gradečak lijevi, Jordanići, Šelendići i Deščevec, a otklanjanje problema očekuje se u 14 sati, izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga.

Također, zbog prespoja cjevovoda bez vode je i dio potrošača u Ulici Starča u Lučkom, a privremeni prekid opskrbe trebao bi trajati do 11 sati. Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom 'VODA ZA PIĆE', napominju iz Zagrebačkog holdinga.

Nadalje, zbog radova na toplinskom sustavu obustavljena je isporuka toplinske energije u zagrebačkom naselju Savica. Iz HEP-Toplinarstva objašnjavaju kako su zahvaćeni korisnici na adresama Gruška 18, 20, 22, 12 – 16 te Lastovska 3 – 7, 9 – 17 od 8 sati ujutro pa do kasnih večernjih sati.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
puknuće cijevi voda zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ