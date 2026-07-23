puknuće cjevovoda
Dio Zagreba danas bez vode
Dio građana Zagreba danas će biti bez vode i grijanja.
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Zbog puknuća cjevovoda u Zagrebu bez vode je dio građana u Markuševcu. Zahvaćene su ulice Fuljatkov brijeg, Gradečak lijevi, Jordanići, Šelendići i Deščevec, a otklanjanje problema očekuje se u 14 sati, izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga.
Također, zbog prespoja cjevovoda bez vode je i dio potrošača u Ulici Starča u Lučkom, a privremeni prekid opskrbe trebao bi trajati do 11 sati. Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom 'VODA ZA PIĆE', napominju iz Zagrebačkog holdinga.
Nadalje, zbog radova na toplinskom sustavu obustavljena je isporuka toplinske energije u zagrebačkom naselju Savica. Iz HEP-Toplinarstva objašnjavaju kako su zahvaćeni korisnici na adresama Gruška 18, 20, 22, 12 – 16 te Lastovska 3 – 7, 9 – 17 od 8 sati ujutro pa do kasnih večernjih sati.
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