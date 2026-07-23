ORF-ov meteorolog Marcus Wadsak donosi nove prognoze za Austrijance. Na Facebooku je Wadsak poručio kako se kod nekih ljudi već stvorio dojam da je "ljeto gotovo", vjerojatno zato što je već ranije bilo iznimno dugo i ekstremno vruće. No, meteorolog upozorava: "Dolazi još nešto, i vjerojatno će biti jako". Prema trenutnim prognozama, novi val vrućine kreće već 31. srpnja, a mogla bi potrajati duže vrijeme tijekom početka kolovoza, donoseći ponovno vrlo visoke temperature. Neke dugoročne prognoze, poput onih s portala wetter.com, idu toliko daleko da za Beč početkom kolovoza predviđaju temperature i do 43 °C, što bi bilo daleko iznad dosadašnjeg austrijskog rekorda od 40,5 °C. Ipak, meteorolozi naglašavaju da su prognoze za razdoblje dulje od tjedan dana još uvijek vrlo nesigurne, te da realni maksimum u Austriji vjerojatno neće prelaziti 42 °C. Wadsakova upozorenja dolaze u trenutku kada su mnogi već osjetili olakšanje nakon nekoliko svježijih dana, piše Heute .