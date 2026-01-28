Dio Zagreba ostao bez struje

Dio Zagreba u srijedu ujutro ostao je bez struje.
Prema dojavama građana, bez oprskrbe električnom energijom je veći dio Savice i Folnegovićevog naselja, a stanari nemaju informacija kada bi kvar mogao biti otklonjen.
"Što se događa? Cijeli kvart je bez struje već više od dva sata. Nemam ni tople vode. Kaotično je na izlazu iz Savice jer semafor ne radi", rekla je čitateljica.
Također, pojedini semafori na Držićevoj aveniji ne rade, što stvara poteškoće u prometu.
"Dogodio se kvar u mreži. Radnici su na terenu i kvar bi uskoro trebao biti otklonjen", rekli su za DNEVNIK.HR iz HEP-a.
