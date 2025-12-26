Građani na Božić ostali bez struje i za sve okrivili ljude u HEP-u. Dobili smo njihov odgovor: "Suosjećamo..."

"U suradnji s Općinom Kravarsko skupili smo potpise i početkom prosinca dobili odobrenje privatnih vlasnika. S obzirom da su stabla na strmini visoko iznad dalekovoda i nagnuta prema dalekovodu, njihovo je rušenje vrlo složeni zahvat za koji je potrebno napraviti kvalitetnu pripremu i osigurati pristup mehanizacije, kako prilikom rušenja ne bi oštetili dalekovod. Navedeni zahvat nije moguće izvesti u nepovoljnim vremenskim uvjetima."