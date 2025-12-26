Oglas

VIŠEGODIŠNJI PROBLEM

Građani na Božić ostali bez struje i za sve okrivili ljude u HEP-u. Dobili smo njihov odgovor: "Suosjećamo..."

Vanja Deželić
26. pro. 2025. 10:04
Dalekovod
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Stanovnici Donjeg Hruševca, naselja u sastavu Općine Kravarsko, već se godinama suočavaju s ozbiljnim i ponavljajućim problemima u opskrbi električnom energijom, bez koje su ostali i tijekom Božića pa odlučili aktivnije reagirati. Traže ostavku voditelja terenske jedinice Elektre Velika Gorica, Zlatka Majetića, a i prozvali su HEP.

"Imamo ljude koji ovise o medicinskim aparatima, imamo sustave grijanja koji bez struje ne rade. Tijekom hladnih noći ostajemo i bez struje i bez grijanja. To su osnovni životni uvjeti", upozoravaju stanovnici.

Kako tvrde, uzrok problema je dugogodišnje neodržavanje trase ispod dalekovodnih mreža u nadležnosti HEP ODS-a, odnosno Elektre Velika Gorica. Drveće i raslinje, ističu, godinama nisu uklanjani te pri nevremenu redovito padaju na vodove, što dovodi do čestih i dugotrajnih prekida u opskrbi.

"Svaki put kada padne snijeg ili zapuše jači vjetar, cijelo naselje ostaje bez struje. To traje godinama i nitko ne rješava problem", poručuju ogorčeni stanovnici.

"Sve raspoložive ekipe HEP ODS-a su izašle na teren"

Tim povodom obratili smo se HEP-u, a potom i dobili odgovor na ovu temu pisanim putem.

"Nažalost, zbog obilnog snijega i rušenja drveta na vodiče dalekovoda, jučer je iza 19 sati došlo do kvara na 20-kilovoltnom dalekovodu, zbog čega je bez napajanja ostalo pet transformatorskih stanica na području Donjeg Hruševca", kazali su nam i dodali:

"Prije svega, suosjećamo sa stanovnicima Donjeg Hruščevca koji su imali prekid opskrbe. Odmah po završetku nevremena, sve raspoložive ekipe HEP ODS-a su izašle na teren te je jutros u 8:20 sati kvar otklonjen i ponovno je uspostavljena opskrba električnom energijom za Donji Hruševec."

Problem na trasi navedenog dalekovoda detektiran je u studenom, ističu, i pokrenut je postupak za njegovo rješavanje. Problem stvaraju stabla u jednom usjeku, koja su na strmini visoko iznad dalekovoda, a izvan su koridora sječe, za što smo tražili odobrenje privatnih vlasnika za sječu stabala izvan koridora.

"Napominjemo kako razlog jučerašnjeg ispada nije raslinje u koridoru dalekovoda, već u privatnim šumama izvan koridora, koje su u vlasništvu privatnih vlasnika", objasnili su i nastavili:

"U suradnji s Općinom Kravarsko skupili smo potpise i početkom prosinca dobili odobrenje privatnih vlasnika. S obzirom da su stabla na strmini visoko iznad dalekovoda i nagnuta prema dalekovodu, njihovo je rušenje vrlo složeni zahvat za koji je potrebno napraviti kvalitetnu pripremu i osigurati pristup mehanizacije, kako prilikom rušenja ne bi oštetili dalekovod. Navedeni zahvat nije moguće izvesti u nepovoljnim vremenskim uvjetima."

Iz HEP-a kažu i da čim se vremenske prilike stabiliziraju izves će potrebne radove i trajno ukloniti problematična stabla.

"Vjerujemo da u narednom razdoblju neće doći do ovakvih situacija tijekom nevremena."

