Do proljeća se zatvara dio državne ceste kod Omiša

Radovi će se izvoditi od ponedjeljka, 20. listopada 2025. do 1. svibnja 2026. godine. Tijekom radova promet državnom cestom DC8, dionica 19, Omiš (D70) – LC67124 (smjer Split – Makarska) odvijat će se jednosmjerno uz privremenu regulaciju prometa", priopćeno je iz Hrvatskih cesta.