Do proljeća se zatvara dio državne ceste kod Omiša

Hrvatske ceste izvijestile su da se od ponedjeljka, 20. listopada, do svibnja iduće godine zatvara dio državne ceste DC8 (Jadranska magistrala) kod Omiša, zbog radova na izgradnji kružnog raskrižja, sanaciji mosta i rekonstrukciji zavoja.
"Na državnoj cesti DC8, dionica 19, Omiš (D70) – LC67124, izvodit će se radovi na izgradnji kružnog raskrižja, sanaciji mosta i rekonstrukciji zavoja.
Radovi će se izvoditi od ponedjeljka, 20. listopada 2025. do 1. svibnja 2026. godine. Tijekom radova promet državnom cestom DC8, dionica 19, Omiš (D70) – LC67124 (smjer Split – Makarska) odvijat će se jednosmjerno uz privremenu regulaciju prometa", priopćeno je iz Hrvatskih cesta.
Za vrijeme zatvaranja državne ceste DC8 (smjer Makarska – Split), promet će se preusmjeravati na obilazni pravac državnom cestom DC553 (obilaznica Omiša), dodaju iz Hrvatskih cesta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
