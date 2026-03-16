Dobitnik nagrade za životno djelo PGŽ-a: Potrebna je dobra rekonstrukcija zakonodavnog okvira zdravstva

"Htio bih se još jednom zahvaliti na priznanju, neki su govorili da je to očekivano, a mene je svejedno iznenadilo, prvi put otkad se dodjeljuju godišnje nagrade za životno djelo, nagrađen je jedan primarni liječnik, što je velika čast i obaveza. Što se primarne zaštite tiče, stvari se još uvijek ne poboljšavaju, potežu se minimalni potezi, ali je to još uvijek na razini gašenja požara. Očekujemo jače i ozbiljnije iskorake državne zdravstvene administracije, jer nam svima, i liječnicima i pacijentima vrijeme izmiče i kriza je sve bliže i bliže. Trenutačno je oko 40% liječnika obiteljske medicine starije od 60 godina, a malo više od 30% je starije od 65", rekao je.