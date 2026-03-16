Leonardo Bressan
Dobitnik nagrade za životno djelo PGŽ-a: Potrebna je dobra rekonstrukcija zakonodavnog okvira zdravstva
Vijećnici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije jednoglasno su odlučili da su ovogodišnji dobitnici nagrade za životno djelo Miljenko Dorić i Leonardo Bressan. Bressan je priznanje je dobio za dugogodišnji angažman u unapređenju obiteljske medicine i primarne zdravstvene zaštite na području županije. Tim povodom gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o nagradi i stanju u hrvatskom zdravstvu.
"Htio bih se još jednom zahvaliti na priznanju, neki su govorili da je to očekivano, a mene je svejedno iznenadilo, prvi put otkad se dodjeljuju godišnje nagrade za životno djelo, nagrađen je jedan primarni liječnik, što je velika čast i obaveza. Što se primarne zaštite tiče, stvari se još uvijek ne poboljšavaju, potežu se minimalni potezi, ali je to još uvijek na razini gašenja požara. Očekujemo jače i ozbiljnije iskorake državne zdravstvene administracije, jer nam svima, i liječnicima i pacijentima vrijeme izmiče i kriza je sve bliže i bliže. Trenutačno je oko 40% liječnika obiteljske medicine starije od 60 godina, a malo više od 30% je starije od 65", rekao je.
Kad je riječ o dvojnom radu liječnika, Bressan napominje:
"Želim vjerovati u odlučnost ministrice Hrstić, ali moramo biti svjesni nečega što se rijetko spominje. Mi smo kao država pravno hiperregulirani i to je loše. Ne treba iznenaditi kada ministrica donese preporuku o dvojnom radu liječnika, da je to na granici onoga što su joj ovlasti, i onda, naravno da se javljaju sumnje u pravnu težinu takvih izjava, odluka ili preporuka. Potrebna je dobra rekonstrukcija zakonodavnog okvira za područje zdravstva."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
NAJČITANIJE
Najnovije
