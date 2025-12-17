DoMiNO zbog proračuna opleo po splitskom MOST-u: "Mogu samo jesti prašinu"

Činjenice su jasne i lako provjerljive. Vijećnici stranke Dom i nacionalno okupljanje svoje su amandmane predali pravodobno, u skladu s važećom procedurom i Poslovnikom Gradskog vijeća, zbog čega su oni bili valjani i stavljeni na glasovanje. Amandmani MOST-a, za razliku od toga, nisu bili dostavljeni u propisanom roku, o njima se nije moglo znati prije same sjednice te kao takvi nisu mogli biti formalno razmatrani.