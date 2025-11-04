Pučka pravobraniteljica: Zapitam se gdje mi to živimo i u kojoj smo godini

Splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu. Te su osobe bile u crnoj odjeći i u kapuljačama, a netko od njih rekao je da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara te su uzvikivali 'Za dom spremni'.