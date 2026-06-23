Kandidatkinja za Ustavni sud: "Pozdrav ZDS je fašistički". HDZ problematizira petokraku

"JNA tenkovi su jedno, a petokraka drugo u tom segmentu. Razumijem o čemu govorite, to je simbol za nas ogromnog stradanja u Domovinskom ratu, poratnih zločina, ali etiologija te dvije stvari je različita. 'ZDS' je nastao kao službeni pozdrav jednog fašističkog genocidnog režima, mi smo imali jedini dječji koncentracijski logor na području cijele Europe, to je 'Za dom spremni' i ne može se rehabilitirati. Petokraka ima različite konotacije, kada je ona na JNA tenkovima i kad su pod njom činjeni zločini, apsolutno je neprijateljski simbol, no kad je simbol radničkog pokreta i otpora to je druga stvar", odgovorila je Horvat Vuković.