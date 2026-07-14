Obratila se Božinoviću
Odvjetnica Budak primila novo prijeteće pismo: "Još si živa?". Potpisali se kao "ustaše"
Zagrebačka odvjetnica Lina Budak primila je novo prijeteće pismo ispunjeno uvredama i govorom mržnje, zbog čega je ponovno obavijestila ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
"Lina, kučko – kujo! Još si živa, još te vrag nije odnio. Nadali smo se da neće tako puno vremena trebati da crkneš jer tvoja mržnja prema svemu hrvatskom – barem smo se tako nadali – će te uništiti iznutra. No, s druge strane, užitak je svjedočiti tvojoj mržnji i agoniji."
Tako počinje prijeteće pismo prepuno vulgarnih uvreda koje je ovih dana zaprimila zagrebačka odvjetnica Lina Budak. Prema poštanskom žigu, pismo je poslano iz Osijeka, a potpisano je s "ustaše", piše Telegram.
"A što te drži na životu je tvoja aktivnost u obrani protuhrvatske, četničke i takozvane antifašističke bagre. Tako tvoje četničke Novosti pišu o uspješnoj obrani četničke kurve Milete kojoj ćemo jebat mater. Sigurno si je branila besplatno kao što to činiš za Pupovca i njegove četničke filijale", navodi anonimni pošiljatelj, koji pismo završava riječima:
"Kučko-kujo, zapamti da ćemo i tebi jebat četničku mater”, piše u prijetnji Pošiljatelj dodaje da je ono datirano:
"Na godišnjicu Thompsonovog koncerta, 5. srpnja 2026."
Obavijestila Božinovića
Budak je o novim prijetnjama obavijestila ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. U dopisu podsjeća da ovo nije prvi put da prima takve prijetnje.
Navodi kako je prije nešto manje od godinu dana elektroničkom poštom prijavila ozbiljnu prijetnju koju je prethodno zaprimila običnim pismom, ali da do danas nije upoznata s time što je poduzeto po toj prijavi.
"U međuvremenu, u razdoblju između 8. i 12. srpnja 2026. – za vrijeme dok sam se nalazila na putu – u poštanski sandučić mog odvjetničkog ureda ubačeno mi je novo 'pismo' nepoznatih 'ustaša' koji me nazivaju 'kučkom-kujom', prijeteći mi zbog 'uspješne obrane četničke kurve Milete kojoj ćemo jebat mater', ali i prijeteći mi da će i meni "jebat četničku mater“. Pismo završava ustaškim pozdravom „Za dom spremni“.
Čini mi se da je skriptor isti onaj koji mi je uputio prijetnju 30. srpnja 2025. Podsjećam da sam jedna od odvjetnica Marije Milete, organizatorice mirnog okupljanja „Ujedinjeni protiv fašizma“, održanog 30. studenog 2025., koja je presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu oslobođena optužbe, o čemu su izvijestili mediji. U svojstvu odvjetnice zastupam i tjednik Novosti, ali i njegove novinare”, napisala je Budak ministru Božinoviću.
'Sadržaj pisma doživljavam kao ozbiljnu prijetnju'
Istaknula je da sadržaj novog pisma doživljava kao ozbiljnu prijetnju upućenu njoj zbog odvjetničkog rada, ali i kao prijetnju njezinoj stranci Mariji Mileti.
"Sadržaj priloženog novog pisma doživljavam kao ozbiljnu prijetnju zlom usmjerenu na mene zbog mog rada kao odvjetnice, ali i ozbiljnu prijetnju mojoj stranci gđi Mileti. Neprihvatljiv mi je i govor mržnje usmjeren na tjednik Novosti i g. Pupovca, ali i na moj odvjetnički rad kao aktivnosti u obrani protuhrvatske, četničke i takozvane antifašističke bagre."
Kritike na račun vlasti
Marija Mileta početkom srpnja oslobođena je na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu optužbi policije da je narušila javni red i mir dopuštanjem antifašističkih, prokomunističkih i feminističkih transparenata na prosvjedu "Ujedinjeni protiv fašizma", održanom krajem studenoga prošle godine u Zagrebu.
Policija je protiv Milete podnijela optužni prijedlog tvrdeći da kao organizatorica nije osigurala javni red i mir jer su na prosvjedu bili istaknuti transparenti s motivom srpa i čekića, kraticom "RKS", koja označava "Revolucionarni komunistički savez", te natpisima "Ako se bojiš mraka, zapalit ćemo grad", "Intifada do pobjede" i "Balkanska federacija bez država i nacija".
U pismu ministru Budak je iznijela i kritike na račun vlasti.
"I dalje smatram da je državna vlast odgovorna za toleriranje ustaštva pod krinkom izmišljenih dvostrukih konotacija temeljem kojih ustaški simboli slobodno i nekažnjeno ulaze u javni prostor. Neprihvatljivo je da govor mržnje ostaje nesankcioniran. Neprihvatljivo je da vlast vrlo brzo pronalazi i sankcionira svoje kritičare, dok u slučaju kada se prijetnje upućuju običnim građanima ne pokazuje interes za pronalazak počinitelja", napisala je.
Dodala je: "Vlast svojim nečinjenjem dodatno ohrabruje dio građana da „preuzmu pravdu u svoje ruke“ i obračunaju s 'neprijateljima', iako država ima pozitivnu obvezu zaštititi građane od pojedinaca i/ili skupina koji ih pokušavaju zastrašiti prijeteći im kakvim zlom."
Na kraju je podsjetila Božinovića da prema Ustavu "odvjetništvo kao samostalna i neovisna služba osigurava svakome pravnu pomoć, u skladu sa zakonom" te ga zamolila da je obavijesti o tome što je učinjeno po njezinoj prošlogodišnjoj prijavi, piše Telegram.
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