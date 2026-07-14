Odvjetnica Budak primila novo prijeteće pismo: "Još si živa?". Potpisali se kao "ustaše"

"Lina, kučko – kujo! Još si živa, još te vrag nije odnio. Nadali smo se da neće tako puno vremena trebati da crkneš jer tvoja mržnja prema svemu hrvatskom – barem smo se tako nadali – će te uništiti iznutra. No, s druge strane, užitak je svjedočiti tvojoj mržnji i agoniji."