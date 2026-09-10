Mirne šetnje
Zašto pas grize i vuče povodac? Razlog često nije neposluh
Ako vaš pas tijekom šetnje iznenada zgrabi povodac, počne ga vući ili se s njim zaigra, nemojte odmah zaključiti da vas ne sluša. Takvo ponašanje često ima sasvim drugo objašnjenje.
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Grickanje i povlačenje povodca osobito su česti kod štenaca i mladih, razigranih pasa. Kod nekih s vremenom nestanu, dok se kod drugih mogu pojaviti i kasnije.
Zato je važno obratiti pozornost na to kada i gdje pas počinje gristi povodac – događa li se to na početku šetnje, na prometnom i bučnom mjestu, kada mu je dosadno ili kada ne može doći do nečega što ga zanima, piše Metropolitan.si.
Zašto to rade?
Jedan od mogućih razloga je dosada. Pas može grickanjem povodca pokušavati potaknuti vlasnika na igru. U drugim situacijama okolina ga može previše uzbuditi, a ograničavanje povodcem izazvati frustraciju.
Kod mladih i neiskusnih pasa razlog može biti jednostavan: još nisu naučili kako se pravilno hoda na povodcu i što se od njih očekuje.
Bolje nagrađivati nego kažnjavati
Umjesto kažnjavanja, stručnjaci preporučuju nagrađivanje ponašanja koje želite potaknuti. Kada pas mirno hoda uz vas, pogleda vas ili se primjereno ponaša, pohvalite ga ili nagradite poslasticom.
Ni njuškanje tijekom šetnje ne treba nepotrebno braniti. To je prirodno ponašanje koje psu može pomoći da se smiri.
Ako pas voli nešto nositi u ustima, igračka također može biti korisna. Loptica ili drugi predmet može mu preusmjeriti pažnju s povodca.
Važno je i kako držite sam povodac. Ne bi trebao stalno biti zategnut niti psu visjeti pred njuškom, jer ga tako može doživjeti kao igračku.
Ako primijetite da pas najčešće grize povodac na određenim mjestima ili u određenim situacijama, pokušajte reagirati prije nego što počne. Pravodobno mu preusmjerite pažnju poslasticom ili igrom te postupno vježbajte mirno hodanje.
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