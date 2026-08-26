Drama kod Šibenika: Brodica udarila u obalu, mještani spašavali ozlijeđene

Odmah je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja spasilačkom brodicom iz sastava Ispostave lučke kapetanije Milna, a obaviještena je i Postaja pomorske i aerodromske policije Split, odakle su u potrazi za nestalim angažirane jedna brodica, kao i jedna vatrogasna brodica Javne vatrogasne postrojbe Trogir, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.