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otok Kaprije

Drama kod Šibenika: Brodica udarila u obalu, mještani spašavali ozlijeđene

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N1 Info , Hina
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26. kol. 2026. 10:40
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Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dvije osobe ozlijeđene su u pomorskoj nesreći koja se u utorak navečer dogodila kod otoka Kaprija, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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Dojava o nesreći u uvali Kaprije, nasuprot trajektnog pristaništa, stigla je u Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) u 20.55 sati preko Županijskog centra 112 Šibenik.

O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Šibenik.

Nedugo potom, u MRCC Rijeka zaprimljen je poziv posade putničkog katamarana 'Mali Princ', o istome događaju, koji je pritom obavijestio kako su mještani evakuirali dvoje unesrećenih članova posade sa brodice, kojom su udarili u obalu te ih prevezli u pristanište.

Nakon zahtjeva šibenskog Zavoda za hitnu medicinu, u 21.22 sati prema ozlijeđenima su upućeni službenici Lučke kapetanije Šibenik. Preuzeli su ih na Kapriju i prevezli u Šibenik, gdje su predani medicinskom osoblju te upućeni na daljnje bolničko liječenje.

Nestali na jet-skiju kod Čiova pronađen živ

Potraga za hrvatskim državljaninom koji je u utorak navečer nestao vozeći se jet-skijem kod Čiova sretno je okončana tijekom noći kada je vozač pronađen živ i neozlijeđen, priopćilo je u srijedu Ministarstvo mora.

Dojavu da je nestao hrvatski državljanin tijekom plovidbe brzim rekreativnim plovilom (jet-skijem) kod otoka Čiovo Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru (MRCC Rijeka) zaprimila je u utorak u 21,10 sati putem Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Split.

Odmah je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja spasilačkom brodicom iz sastava Ispostave lučke kapetanije Milna, a obaviještena je i Postaja pomorske i aerodromske policije Split, odakle su u potrazi za nestalim angažirane jedna brodica, kao i jedna vatrogasna brodica Javne vatrogasne postrojbe Trogir, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. 

U potragu su se uključili i građani s dvije brodice. 

Koordinirana akcija provodila se sukladno usvojenom Planu traganja, kojim je bilo obuhvaćeno područje od mjesne marine u Segetu Donjem zapadno prema uvali Duga na otočiću Sv.Fumija, dok je istovremeno putem Obalne radio postaje ORP Split-radio odašiljan poziv hitnosti prema sudionicima u plovidbi područjem traganja.

Do 1,10 sati pretraženo je područje otočića Balkun, Pijavica, Gornja Kluda, Sridnja Kluda, vela Kluda i hrid Galera prema Sv. Fumiji, kada je u MRCC Rijeka javljeno o pronalasku nestaloga, u području između otoka Mali i Veli Drvenik.

Vozač je pronađen živ i neozlijeđen, ali pothlađen. 

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