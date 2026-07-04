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izvijestilo Ministarstvo

Drama kod Trogira: Prevrnula se jedrilica, posada spašena iz mora

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Hina
|
04. srp. 2026. 07:08
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19.04.2026., Pula - Mirno jutro, te jos mirnije more, uoci najavljene promjene vremena, mnogi su iskoristili za odmaknuti se malo od pucine. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija

Spašena je izvlačenjem iz mora posada jedrilice koja se u petak navečer prevrnula kod hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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Kako se navodi u priopćenju Ministarstva, u petak navečer je Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci, prijavljeno je prevrtanje manje jedrilice s posadom tijekom plovidbe kod hridi Čelica, jugoistočno od Trogira. Odmah po zaprimanju dojave prema mjestu nesreće u akciju spašavanja isplovili su službenici ispostave lučke kapetanije Trogir.

Nedugo nakon pokretanja spasilačke akcije brodolomci su uočeni u blizini mjesta nesreće, izvučeni su neozlijeđeni iz mora na spasilačku brodicu, a prevrnuta jedrilica bit će otegljena do obale, priopćili su iz Ministarstva mora,prometa i infrastrukture.

Ministarstvo mora izvješćuje da je također u petak navečer, oko 20.30 sati, zaprimljena dojava od Postaje pomorske i aerodromske policije (PPAP) o pokretanju spasilačke akcije prema tri osobe na rekreativnim rekvizitima (SUP daske) koje bura nosi morem kod Podstrane.

Spasilačka akcija je pokrenuta u nadležnosti PPAP Split, uz pripravnost službenika i spasilačkih brodica iz sastava LK Split i pripadajućih ispostava, s obzirom na smanjenu vidljivost u večernjim satima.

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Teme
jedrilica prevrtanje jedrilice spašavanje na moru trogir

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