Drama kod Trogira: Prevrnula se jedrilica, posada spašena iz mora

Kako se navodi u priopćenju Ministarstva, u petak navečer je Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci, prijavljeno je prevrtanje manje jedrilice s posadom tijekom plovidbe kod hridi Čelica, jugoistočno od Trogira. Odmah po zaprimanju dojave prema mjestu nesreće u akciju spašavanja isplovili su službenici ispostave lučke kapetanije Trogir.