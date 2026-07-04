Drama na moru: Bura nosila djecu na daskama, roditelji krenuli pedalinama pa je i njih trebalo spašavati

“Moj prijatelj Josip Kekez uočio je na moru djecu koju je bura na dasci nosila prema pučini. Roditelji su ispred hotela Valamar uzeli pedalinu i krenuli ih spašavati. Nedugo nakon toga trebalo je sve spašavati. Josip Jurišić im je prvi priskočio u pomoć, boreći se s valovima, a nedugo zatim i ja sam krenuo kako bismo ih uspjeli dovesti na sigurno, odnosno do obale”, kazao je za Goran Vranješ.