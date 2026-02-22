Drama u centru Zagreba: Strani državljanin napao muškarca oštrim predmetom

Zatekli su tada nepoznatog muškarca te utvrdili da se radi o 23-godišnjem stranom državljaninu koji se najprije verbalno sukobio sa 43-godišnjakom da bi ga potom ozlijedio oštrim predmetom. Strani je državljanin uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Liječnička pomoć ozlijeđenom 43-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen dok se sve okolnosti događaja utvrđuju.