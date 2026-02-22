Oglas

sukob u petrinjskoj

Drama u centru Zagreba: Strani državljanin napao muškarca oštrim predmetom

author
N1 Info
|
22. velj. 2026. 16:14
policija, policijsko svijetlo, policijska sirena unsplash
Unsplash/Max Fleischmann

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjim stranim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje i kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 43-godišnjaka.

Temeljem dojave građana o sukobu dvojice muškaraca 20. veljače oko 5 sati u Centru u Petrinjskoj ulici, policijski službenici su žurnim dolaskom na mjesto događaja potvrdili navedeno, javljaju iz PU zagrebačke.

Zatekli su tada nepoznatog muškarca te utvrdili da se radi o 23-godišnjem stranom državljaninu koji se najprije verbalno sukobio sa 43-godišnjakom da bi ga potom ozlijedio oštrim predmetom. Strani je državljanin uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Liječnička pomoć ozlijeđenom 43-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen dok se sve okolnosti događaja utvrđuju.

Dovršeno kriminalističko istraživanje

Dovršeno kriminalističko istraživanje

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu, javljaju iz PU zagrebačke.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu, javljaju iz PU zagrebačke.

