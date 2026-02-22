Drama u centru Zagreba: Strani državljanin napao muškarca oštrim predmetom

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjim stranim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje i kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 43-godišnjaka.
Temeljem dojave građana o sukobu dvojice muškaraca 20. veljače oko 5 sati u Centru u Petrinjskoj ulici, policijski službenici su žurnim dolaskom na mjesto događaja potvrdili navedeno, javljaju iz PU zagrebačke.
Zatekli su tada nepoznatog muškarca te utvrdili da se radi o 23-godišnjem stranom državljaninu koji se najprije verbalno sukobio sa 43-godišnjakom da bi ga potom ozlijedio oštrim predmetom. Strani je državljanin uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Liječnička pomoć ozlijeđenom 43-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen dok se sve okolnosti događaja utvrđuju.
Dovršeno kriminalističko istraživanje
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjim stranim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje i kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 43-godišnjaka.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu, javljaju iz PU zagrebačke.
