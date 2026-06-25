VJERNICI ODUŠEVLJENI
Dress code za mise: Župnik iz Žrnovnice umjesto zabrana, ponudio inovativno rješenje
Ljetna odjeća u crkvama posljednjih je godina sve češća tema, osobito u turističkim mjestima gdje se posjetitelje upozorava da u sakralne prostore ne ulaze u kupaćim kostimima, kratkim hlačama ili odjeći koja više priliči plaži nego bogoslužju.
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Dok mnoge crkve ističu upozorenja i pravila odijevanja, župnik iz Žrnovnice odlučio je ponuditi drukčiji pristup.
Don Mario Matković, župnik Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Žrnovnici, na ulazu u crkvu postavio je marame koje vjernici mogu posuditi ako procijene da nisu primjereno odjeveni za misu.
"Ako ste došli u crkvu neprikladno odjeveni, od danas na ulazu možete uzeti maramu i prekriti se za dostojanstveniji boravak u crkvi. Vodimo računa o tome kako ulazimo u hram Božji“, poručio je don Mario u objavi na Facebook stranici župe.
Dodao je i da će se marame redovito održavati te zamolio vjernike da ih nakon korištenja vrate na predviđeno mjesto.
Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama, javlja Slobodna Dalmacija.
Mnogi su pohvalili rješenje koje ne uključuje zabrane niti udaljavanje vjernika s ulaza u crkvu, već omogućuje da svi koji žele sudjelovati na misi to mogu učiniti uz poštovanje dostojanstva sakralnog prostora.
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