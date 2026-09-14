rebalans proračuna
Drito traži preraspodjelu 6,16 milijuna eura: "Možemo širi administraciju, a problemi građana čekaju"
Drito je podnio osam amandmana na prijedlog rebalansa zagrebačkog proračuna za 2026., ukupne vrijednosti 6,16 milijuna eura, uz poruku da gradska vlast novac građana troši na širenje vlastitog aparata umjesto na konkretne probleme Zagrepčana.
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Iz Drita upozoravaju da su rashodi za gradsku upravu povećani za 11 milijuna eura, od čega gotovo osam milijuna odlazi na plaće, dok se ured gradonačelnika povećava za dodatnih 2,1 milijun eura. Istodobno, prihodi su veći za 41 milijun, a rashodi rastu za gotovo 150 milijuna eura, pri čemu se čak 123 milijuna financira prenesenim viškom iz ranijih godina.
Drito je predložio da se novac preusmjeri u konkretne mjere: 150.000 eura za uređenje Borongaja i 200.000 eura za Dubec, milijun eura za besplatan javni prijevoz zagrebačkih studenata, dva milijuna za demografske mjere, 500.000 eura za potpore malim poduzetnicima te dva milijuna za obnovu sustava grijanja u školama i vrtićima. Predlažu i 284 eura jednokratne pomoći za svako dijete rođeno u 2026. godini koje ispunjava uvjete, kao i dodatna sredstva za videonadzor i praćenje kvalitete zraka.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević je, prema Dritu, odbio svih osam amandmana. Iz oporbe zato poručuju da neće podržati rebalans u sadašnjem obliku.
"Zagreb danas ima novca, ali Možemo ga odlučuje trošiti na vlastiti aparat, dok problemi građana čekaju", poručuju iz Drita, koji tvrdi da bi se proračunski višak trebao usmjeriti na konkretne potrebe građana, a ne na daljnje povećanje administracije.
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