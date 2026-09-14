Drito je predložio da se novac preusmjeri u konkretne mjere: 150.000 eura za uređenje Borongaja i 200.000 eura za Dubec, milijun eura za besplatan javni prijevoz zagrebačkih studenata, dva milijuna za demografske mjere, 500.000 eura za potpore malim poduzetnicima te dva milijuna za obnovu sustava grijanja u školama i vrtićima. Predlažu i 284 eura jednokratne pomoći za svako dijete rođeno u 2026. godini koje ispunjava uvjete, kao i dodatna sredstva za videonadzor i praćenje kvalitete zraka.