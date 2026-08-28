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Država prodaje 4000 litara rakije: Za litru traži 1,20 eura, evo tko se može javiti
Carinska uprava objavila je javni poziv za prodaju 4000 litara degradiranog alkohola u rinfuzi i još 243 litre macerata, a početna cijena za ukupnu količinu iznosi 5091,60 eura.
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Riječ je o robi koja se nalazi na Robnim terminalima Jankomir, a zainteresirani kupci svoje ponude mogu dostaviti od 26. kolovoza do 7. rujna 2026. godine do 10 sati. Javno otvaranje ponuda predviđeno je za 9. rujna u 9:15.
Početna cijena iznosi 1,20 eura po litri, dok je za sudjelovanje potrebno uplatiti jamčevinu u visini od 10 posto početne cijene, odnosno 509,16 eura.
Carinska uprava u pozivu navodi da kupac preuzima obvezu redestilirati kupljeni alkohol. Plastična ambalaža u kojoj se roba nalazi nije predmet prodaje.
Na javnom pozivu mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe obrtnici koje imaju status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili proizvođača te ispunjavaju ostale propisane uvjete, objavila je Carinska uprava.
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