Država trajno odustaje od crpljenja nafte i plina iz gospodarskog pojasa Jadrana

Osim što definira područja za ribarstvo, akvakulturu i prometne tokove, plan zabranjuje daljnje istraživanje i eksploataciju nafte i plina, prihvaćajući trenutnu stvarnost iscrpljenosti nalazišta i nužnost prelaska na zelenu energetsku tranziciju. Ova odluka jasno stavlja do znanja da Hrvatska ne planira nove koncesije za crpljenje fosilnih goriva u svom isključivom gospodarskom pojasu, čime se stavlja naglasak na zaštitu okoliša i održivi razvoj Jadrana.