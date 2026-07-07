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UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI

Državni inspektorat zaustavio radove na još dva gradilišta u Zagrebu

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Hina
|
07. srp. 2026. 15:59
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Državni inspektorat, radovi
Josip Regovic/PIXSELL

Građevinska inspekcija Državnog inspektorata utvrdila je nepravilnosti na tri zagrebačka gradilišta te je zbog povreda odredbi Zakona o gradnji donesena mjera obustave građenja, doznaje se u Državnom inspektoratu.

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Nepravilnosti su utvrđene na gradilištu u Ulici kralja Zvonimira na dionici od Trga žrtava fašizma do Ulice Vjekoslava Heinzela, na gradilištu raskrižja Savske ceste i Ulice grada Vukovara te na gradilištu u Ulici grada Vukovara, odgovorili su iz Inspektorata na Hinin upit o zatvaranju gradilišta.

Utvrđene nepravilnosti odnose se na povrede odredbi Zakona o gradnji, kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja donesena je mjera obustave građenja postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu, dok je inspekcijski postupak u ostalom dijelu još u tijeku, kažu u Inspektoratu.

Grad Zagreb ranije je priopćio da je na gradilištu na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara inspekcija od izvođača i nadzora radova zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova i ploče s podacima o gradilištu.

U Gradu su istaknuli da će Vodoopskrba i odvodnja kao investitor od izvođača i nadzora radova zatražiti žurnu provedbu svih dodatnih mjera koje Državni inspektorat eventualno naloži u pisanom rješenju.

Na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara u tijeku je rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda, uz istodobnu obnovu tramvajske skretnice.

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Teme
državni inspektorat nepravilnosti radovi zagreb

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