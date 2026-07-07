Državni inspektorat zaustavio radove na još dva gradilišta u Zagrebu

Nepravilnosti su utvrđene na gradilištu u Ulici kralja Zvonimira na dionici od Trga žrtava fašizma do Ulice Vjekoslava Heinzela, na gradilištu raskrižja Savske ceste i Ulice grada Vukovara te na gradilištu u Ulici grada Vukovara, odgovorili su iz Inspektorata na Hinin upit o zatvaranju gradilišta.