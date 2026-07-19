Dubrovački gradonačelnik: Lakše mi je nabrojati ljude kojima se nisam zamjerio

"Smanjujemo vrijednost zemljišta u kontaktnoj zoni povijesne jezgre za procijenjenih između 500 i 700 milijuna eura. Sigurno postoji značajan broj ljudi koji zbog toga nije sretan. Ja ne ulazim u policijske procjene, ali mogu jamčiti da će GUP Grada Dubrovnika biti usvojen bez obzira na to koliko se neki trudili da do toga ne dođe", poručio je Franković.