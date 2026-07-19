pod policijskom zaštitom
Dubrovački gradonačelnik: Lakše mi je nabrojati ljude kojima se nisam zamjerio
Dubrovački gradonačelnik Mato Franković ponovno je pod 24-satnom policijskom zaštitom, drugi put u posljednjih godinu dana. Tvrdi da iza prijetnji stoje nezadovoljstvo zbog novog Generalnog urbanističkog plana (GUP), kojim bi dio građevinskih parcela u kontaktnoj zoni povijesne jezgre postao zelena zona.
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Franković je za Dnevnik Nove TV rekao kako policijska zaštita proizlazi iz sigurnosne procjene nadležnih službi.
"Lakše mi je nabrojati ljude kojima se nisam zamjerio obnašajući dužnost gradonačelnika nego one kojima jesam. Međutim, zato postoje državne institucije i policija. Ona radi procjenu, a ja je poštujem", rekao je.
Pod policijskom zaštitom nalazi se od početka srpnja, a smatra da je jedan od razloga novi GUP Dubrovnika predstavljen krajem lipnja.
Prema njegovim riječima, izmjene prostornog plana predviđaju da dio građevinskog zemljišta uz dubrovačku povijesnu jezgru postane zelena zona.
"Smanjujemo vrijednost zemljišta u kontaktnoj zoni povijesne jezgre za procijenjenih između 500 i 700 milijuna eura. Sigurno postoji značajan broj ljudi koji zbog toga nije sretan. Ja ne ulazim u policijske procjene, ali mogu jamčiti da će GUP Grada Dubrovnika biti usvojen bez obzira na to koliko se neki trudili da do toga ne dođe", poručio je Franković.
Dodao je kako očekuje pokušaje diskreditacije.
"Bit će pokušaja difamacije mene osobno i raznih drugih spački. To možemo očekivati jer se radi o velikoj vrijednosti zemljišta, ali budućnost grada iznad je interesa svakog pojedinca", rekao je.
Franković tvrdi da su njegovim odlukama pogođeni i pojedini gospodarstvenici jer se, kako kaže, uvodi red u poslovanje, navodeći kao primjer izmjene pravila za digitalne platforme za prijevoz.
"Posljednja moja inicijativa vezana uz stavljanje sustava digitalnih platformi u zakonske okvire također nije naišla na odobravanje, ali moji su amandmani usvojeni u Hrvatskom saboru i iduće godine i to će pitanje biti riješeno", kazao je.
Koliko će dugo ostati pod policijskom zaštitom ovisit će o novoj sigurnosnoj procjeni, dok bi novi Generalni urbanistički plan Dubrovnika trebao biti usvojen do kraja godine.
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