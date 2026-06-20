ŠTO ĆE REĆI PLENKOVIĆ
Frankovićev ultimatum: "Ako ne bude usvojen do kraja godine, odlazim"
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković poručio je da će do kraja godine inzistirati na donošenju novog Generalnog urbanističkog plana (GUP), najavivši da će podnijeti ostavku ako se to ne dogodi.
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U razgovoru za Dnevnik Nove TV istaknuo je kako novi GUP i Prostorni plan uređenja trebaju donijeti značajne promjene, prije svega kada je riječ o priuštivom stanovanju i ograničavanju daljnje apartmanizacije grada.
"Dubrovnik je dosegnuomaksimum kada je riječ o smještajnim kapacitetima. Više nam nije potreban rast broja kreveta, nego podizanje kvalitete turističke ponude", rekao je Mato Franković.
Najavio je da će se kroz nove prostorne planove definirati zone za priuštivo stanovanje te dodatno ograničiti turistička gradnja. Kao primjer naveo je Srđ, gdje, prema njegovim riječima, više neće biti novih apartmana ni dodatnih smještajnih kapaciteta.
Na primjedbu da je slična obećanja davao još početkom 2024. godine, Franković je odgovorio kako uvijek ispunjava ono što obeća te najavio predstavljanje plana upravljanja gradom tijekom idućeg tjedna.
O izdavanju dozbola za kratkoročni najam
Osvrnuo se i na izdavanje dozvola za kratkoročni najam, ustvrdivši da se takve dozvole, prema važećim propisima, nisu smjele izdavati.
"To nije radio Grad Dubrovnik, već nadležni upravni odjeli Dubrovačko-neretvanske županije, i to protuzakonito", rekao je.
Na kraju je poslao jasnu političku poruku:
"Ako GUP Grada Dubrovnika ne bude usvojen do kraja ove godine, podnijet ću ostavku na mjesto gradonačelnika."
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