"VIŠE NEĆU ŠUTJETI"
Gradonačelnik Dubrovnika opet pod policijskom zaštitom: Razlozi nepoznati, traje rasprava o novom GUP-u
Dubrovačkom gradonačelniku Mati Frankoviću ponovno je određena policijska zaštita, i to na temelju procjene policije, doznaje Dubrovački dnevnik.
Oglas
Mato Franković je policijsku zaštitu imao i prošle godine, no nakon nekoliko tjedana odlučio je, na vlastitu odgovornost, odustati od nje. Prema informacijama Dubrovačkog dnevnika, nadležne službe sada su procijenile da mu je zaštita ponovno potrebna.
Zaštita je određena u vrijeme kada se u Dubrovniku vodi rasprava o novom Generalnom urbanističkom planu (GUP), koji se smatra znatno restriktivnijim od dosadašnjeg.
Budući da su prostor i nekretnine među najvrjednijim resursima grada, oko tog dokumenta isprepliću se različiti interesi.
"Bogu Božje, a caru carevo"
Nije poznato je li upravo to razlog zbog kojeg je policija ponovno uvela mjere zaštite.
Franković je prije nekoliko mjeseci najavio da će tijekom svojeg trećeg mandata otvoreno progovarati o temama o kojima se, kako je rekao, godinama šutjelo.
"Odlučio sam da ću u ovom mandatu puno više govoriti o temama o kojima se desetljećima šuti jer je netko smatran 'moćnim', 'uglednim' i zato što sjedi u prvom redu u crkvi. Ja više o tome neću šutjeti. Bogu Božje, a caru carevo", poručio je tada gradonačelnik.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas