Gradonačelnik Dubrovnika opet pod policijskom zaštitom: Razlozi nepoznati, traje rasprava o novom GUP-u

"Odlučio sam da ću u ovom mandatu puno više govoriti o temama o kojima se desetljećima šuti jer je netko smatran 'moćnim', 'uglednim' i zato što sjedi u prvom redu u crkvi. Ja više o tome neću šutjeti. Bogu Božje, a caru carevo", poručio je tada gradonačelnik.