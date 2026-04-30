Diplomacija bez sivih hodnika
Dubrovnik kao najjači alat hrvatske diplomacije
Dok se u briselskim hodnicima, pod niskim stropovima i u sivim uredima, pokušavaju isposlovati teški diplomatski kompromisi, Hrvatska na samom jugu ima adut koji ne mora ni progovoriti da bi ga se čulo.
Dubrovnik, grad koji je stoljećima opstajao zahvaljujući informaciji i vještini pregovaranja, danas ponovno postaje ključni alat hrvatske vanjske politike. No, je li on samo „skupi catering“ za svjetske lidere ili stvarna platforma moći?
Diplomacija izvan sivih hodnika
Prilično je očito da Dubrovnik nije Brisel. Čak i pod tmurnim nebom, vizure Grada ostaju spektakularne, a upravo su te vizure bile kulisa nedavnog summita Inicijative triju mora. No, snaga Dubrovnika nije samo u estetici. Njegova prava moć leži u onome što iskusni diplomati nazivaju „soft power“ – meka moć koja se temelji na povijesti, kulturi i specifičnom mentalnom sklopu koji pod ovim zidinama traje već stoljećima.
Romana Vlahutin, jedna od najiskusnijih hrvatskih diplomatkinja, ističe kako Dubrovnik u sebi nosi kod koji gosti podsvjesno prepoznaju.
„To je dubrovački način, pitanje sklada u kojem smo svi odrasli. Odgojeni smo da sve mora imati neku mjeru i da uvijek mora biti na dobrobit zajednice. To nije samo samouvjerenost, to je znanje o onome što govorimo i želimo“, objašnjava Vlahutin.
“Obliti privatorum publica curate“
Zaboravite privatno, brinite o javnom
U srcu grada, u Kneževoj palači, stoji natpis koji bi trebao biti obvezna lektira svakom državniku: *Obliti privatorum publica curate*. Ta poruka, koja je nekoć usmjeravala dubrovačke vijećnike, danas služi kao podsjetnik stranim gostima, ali i domaćim domaćinima. Bez te svijesti o zajednici, ne bi bilo ni kamena po kojem danas hodaju turisti i diplomati.
Gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković, naglašava kako je Grad kroz cijelu svoju povijest bio kolijevka diplomacije, što je u međunarodnoj javnosti itekako prepoznato.
“Vidimo to po odazivu visokih dužnosnika i gospodarstvenika na inicijativu Triju mora. To je bio najuspješniji događaj u okviru te inicijative u posljednjih deset godina. Dubrovnik je značajan alat koji Vlada i Predsjednik Republike koriste pri međunarodnim sastancima. On je magnet“, kaže Franković.
Simboli moći: Ruža vjetrova i Libertas
U svijetu visoke politike, simboli često teže više od potpisanih paragrafa. Na posljednjim skupovima, cijela grafička obrada i vizualni identitet bazirani su upravo na dubrovačkoj baštini. "Ruža vjetrova" postala je metafora za moderno doba: more je možda grubo, ali mi znamo kamo plovimo.
Ono što na prvi pogled izgleda kao razgovor o diversifikaciji energetskih puteva ili digitalnoj komunikaciji, pod dubrovačkim se zidinama pretvara u razgovor o – slobodi. Baš onako kako je Dubrovačka Republika kupovala svoju slobodu i neovisnost vještim balansiranjem između Istoka i Zapada, tako i moderna diplomacija u Dubrovniku traži prostor za strateški izbor.
Jadranski Davos ili samo turistička kulisa?
Pitanje koje se nameće nakon svakog velikog summita jest: može li Dubrovnik postati nezaobilazno mjesto globalnih dogovora, svojevrsni jadranski Davos, ili će ostati tek povremena postaja za diplomatske izlete?
Dok gradonačelnik Franković ističe spremnost grada da ugosti bilo koji svjetski format, Romana Vlahutin ide korak dalje, tvrdeći da je Hrvatska spremna od Dubrovnika napraviti mjesto sakupljanja „najzanimljivijih i najpametnijih ljudi svijeta“.
Ipak, izbor je na Zagrebu. Hoće li Dubrovnik biti iskorišten kao strateška platforma ili samo kao lijepa scenografija, odredit će buduću težinu hrvatskog glasa u Europi i svijetu.
Jedno je sigurno – u svijetu gdje se svi bore za pet minuta pozornosti, Hrvatska pod zidinama ima as u rukavu. Ovdje povijest ne služi samo za sjećanje, već za rješavanje problema budućnosti.
