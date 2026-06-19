Preporuke nisu implementirane
Vojković o pomorskoj nesreći: Treba pitati Ministarstvo zašto 2014. nisu provedene mjere koje su stručnjaci predlagali
Novinar i kolumnist Indexa Goran Vojković bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je komentirao aktualnosti.
Podsjetimo, dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je prvom časniku putničkog katamarana, koji je u nedjelju sudjelovao u teškoj pomorskoj nesreći u kojoj je smrtno stradalo četvero Čeha, istražni zatvor.
Dragan Bolanča, profesor pomorskog prava kaže da je, prema njegovu mišljenju, za sigurnost plovidbe najodgovornija osoba zapovjednik broda.
"Mislim da je zapovjednik trebao upravljati plovidbom na tom području gdje je vrlo gust promet. On se mora pobrinuti da su poduzete sve mjere sigurnosti putnika...", smatra Bolanča.
Preporuke nisu implementirane
Goran Vojković komentirao je, pak, preporuke plovidbe kod Splitskih vrata, koje su dostavljene Ministarstvu 2014. godine, ali nikada nisu implementirane:
"Postoji nešto što se zove Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru - tu postoji pravilo o međusobnim obvezama brodova. Brod na mehanički pogon, makar bio i veliki, se mora brodu na jedra maknuti. Postoje i izuzeci ako imamo zone odvojene plovidbe. Ako smo proglasili zonu odvojene plovidbe, ako su uski prolazi, onda postoje posebna pravila. Postoji i pravilo da ako jedrilica koristi i jedra i motor, mora imati crni stožac da se vidi da koristi i jedra i motor, onda nema povlastice. Nesreća se dogodila u 11 i nešto. U jednom radu piše da se u to vrijeme događa i najviše nesreća, opasnije je mirno more."
"Veliki rizik"
"2014. godine Ministarstvu je predan elaborat na 130 strana u kojem se navodi da Splitska vrata predstavljaju najkraći put od Splita prema Hvaru", rekao je i pobrojao koliko plovila je tada prolazilo kroz prolaz te dodao da ih je sada puno više.
"To sve ide kroz mali prolaz, piše kako to predstavlja veliki rizik. Ne samo da je studija na web stranici Ministarstva, nego postoji i PowerPoint prezentacija", ističe.
Vojković je rekao da je Ministarstvo naručio tu studiju, ali da preporuke nisu implementirane.
"U linijskom zračnom prometu u Hrvatskoj nije nitko stradao, imamo malih aviona koji su pali, jer su pravila stroga i propusti se ne dopuštaju. Ovo će biti ružna situacija, bit će odgovornih. Kod pomorskih nesreća u pravilu se dijeli odgovornost. Kod izbjegavanja sudara morate reagirati, na kraju će se odgovornost dijeliti, skoro nikada nije 100:0 u odgovornosti. Sud će odrediti i naći postotke odgovornosti. Netko je napravio propust, ali u situaciji u kakvoj plove posade, taj se propust može očekivati."
Problem nadzora
Novinar je istaknuo problem pitanja nadzora plovidbe: "Ne možete nekoga tko nema pomoračko zvanje poslati da nadzire brodove, tih ljudi nema jer neće raditi za državne plaće. Taj posao više nije atraktivan. Ministarstvo već godinama kuburi s kadrovima, nema dovoljno ljudi. Uvesti sustav odvojene plovidbe i nadzora traži još kadrova. Nikada u državnoj službi nije bio problem novca, nego kadra i volje"
Dodaje da na kritičnim mjestima treba uspostaviti nadzor: "Ako na web stranici Ministarstva stoji papir u kojem piše da je to mjesto opasno i da tu treba provesti mjere da bude manje opasno, ne možemo izbjeći političku odgovornost. Trebalo bi pitati Ministarstvo zašto 2014. nisu provedene mjere koje su stručnjaci predlagali."
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