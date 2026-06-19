"Postoji nešto što se zove Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru - tu postoji pravilo o međusobnim obvezama brodova. Brod na mehanički pogon, makar bio i veliki, se mora brodu na jedra maknuti. Postoje i izuzeci ako imamo zone odvojene plovidbe. Ako smo proglasili zonu odvojene plovidbe, ako su uski prolazi, onda postoje posebna pravila. Postoji i pravilo da ako jedrilica koristi i jedra i motor, mora imati crni stožac da se vidi da koristi i jedra i motor, onda nema povlastice. Nesreća se dogodila u 11 i nešto. U jednom radu piše da se u to vrijeme događa i najviše nesreća, opasnije je mirno more."