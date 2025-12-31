Dvojica Hrvata napala radnike iz Nepala i taksiste u Puli: Policija ih kazneno prijavila

Dvojicu muškarca sumnjiči se da su 27. prosinca oko 23 sata u Gajevoj ulici, po prethodnom dogovoru, prišli dvojici državljana Nepala u dobi od 23 i 22 godine te ih upitali od kuda su, a nakon kraćeg razgovora su ih fizički napali. Nepalci su uspjeli pobjeći napadačima, a prilikom napada 23-godišnjak je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Nešto kasnije, 28. prosinca oko 0,30 sati, osumnjičeni su u Laginjinoj ulici prišli taksi vozilu kojim je upravljao 21-godišnjak te ga pitali može li ih voziti, a kada je vozač pristao 31-godišnjak ga je udario.