Dvojica Hrvata napala radnike iz Nepala i taksiste u Puli: Policija ih kazneno prijavila

Pulska policija provela je kriminalističko istraživanje i kazneno prijavila dvojicu hrvatskih državljana u dobi od 31 i 28 godina zbog nasilničkog ponašanja i oštećenja tuđih stvari, a radi se o napadu na strane radnike, izvijestila je u srijedu istarska policija.
Dvojicu muškarca sumnjiči se da su 27. prosinca oko 23 sata u Gajevoj ulici, po prethodnom dogovoru, prišli dvojici državljana Nepala u dobi od 23 i 22 godine te ih upitali od kuda su, a nakon kraćeg razgovora su ih fizički napali. Nepalci su uspjeli pobjeći napadačima, a prilikom napada 23-godišnjak je zadobio lakše tjelesne ozljede.
Nešto kasnije, 28. prosinca oko 0,30 sati, osumnjičeni su u Laginjinoj ulici prišli taksi vozilu kojim je upravljao 21-godišnjak te ga pitali može li ih voziti, a kada je vozač pristao 31-godišnjak ga je udario.
Nakon što se 21-godišnji vozač udaljio prema Vergerijevoj ulici, napadači su krenuli za njim i udarali po vozilu rukama i nogama. Tada je naišao i 39-godišnjak, također s taksi vozilom, a napadači su njegov automobil gađali bocama i kamenjem.
Osumnjičeni su po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 30. prosinca u predvečernjim satima, privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, uz kaznenu prijavu koja se dostavlja nadležnom državnom odvjetništvu.
