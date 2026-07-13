EU predlaže veliku promjenu: Zabrana društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina

Izvješće, koje je zatražila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predstavljeno je u ponedjeljak u Bruxellesu, dok vlade diljem svijeta raspravljaju o tome kako najbolje zaštititi djecu i tinejdžere na internetu nakon što je Australija krajem 2025. godine donijela odluku o zabrani korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina.