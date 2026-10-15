EU zaštitio dva hrvatska proizvoda, evo po čemu su posebni

U priopćenju se navodi kako je "Banski kestenov med" proizvod koji se ističe svojom kvalitetom, prepoznatljivim senzorskim svojstvima i snažnom povezanošću s područjem Banovine. Proizvodi se od nektara pitomog kestena, a odlikuju ga jantarna boja, intenzivan miris kestenova cvijeta te karakteristična, izražena gorčina. Zahtjev za zaštitu naziva "Banski kestenov med“ podnijela je Pčelarska udruga Petrinja, s ciljem očuvanja autentičnosti proizvoda, prepoznatljivosti lokalne proizvodnje i promicanja pčelarske tradicije Banovine.