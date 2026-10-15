oznaka izvornosti
EU zaštitio dva hrvatska proizvoda, evo po čemu su posebni
"Banski kestenov med" i "Čepinski kupus" od sada nose zaštićenu oznaku izvornosti (ZOI), čime Hrvatska ima ukupno 54 proizvoda registrirana u Europskoj uniji (EU) kao zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet, izvijestili su u četvrtak iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Oglas
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić kazao je kako iza tih proizvoda stoje vrijedni poljoprivrednici i pčelari, tradicija koju čuvaju naraštaji. "Hrvatska sad ima 54 proizvoda zaštićena na razini EU, a uskoro ćemo na listu dodati i slavonsku šunku“, istaknuo je.
Čestitao je svim proizvođačima koji su zaslužni za taj uspjeh te poručio kako će Ministarstvo domaće proizvode štititi i promovirati.
U priopćenju se navodi kako je "Banski kestenov med" proizvod koji se ističe svojom kvalitetom, prepoznatljivim senzorskim svojstvima i snažnom povezanošću s područjem Banovine. Proizvodi se od nektara pitomog kestena, a odlikuju ga jantarna boja, intenzivan miris kestenova cvijeta te karakteristična, izražena gorčina. Zahtjev za zaštitu naziva "Banski kestenov med“ podnijela je Pčelarska udruga Petrinja, s ciljem očuvanja autentičnosti proizvoda, prepoznatljivosti lokalne proizvodnje i promicanja pčelarske tradicije Banovine.
"Čepinski kupus" dobio je važnu potvrdu svoje kvalitete i povezanosti s lokalnim područjem kroz postupak zaštite oznakom izvornosti (ZOI), čime se dodatno ističu njegova posebnost i vrijednost za domaću poljoprivrednu proizvodnju. Zahtjev za zaštitu naziva podnijela je Udruga proizvođača Čepinskog kupusa Čepinac, koja okuplja proizvođače posvećene očuvanju ove prepoznatljive sorte bijelog kupusa.
"Čepinski kupus" odlikuju izražena aroma, slatkasto-gorkast okus te fina, hrskava, ali nježna tekstura. Njegova se proizvodnja temelji na autohtonoj čuvanoj sorti priznatoj 2016., a sve faze uzgoja vezane su uz definirano zemljopisno područje, čime se čuva veza proizvoda s njegovim podrijetlom i tradicijom lokalnih proizvođača.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas