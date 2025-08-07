Europa uvodi "štit" za novinare: Kreće primjena ključne regulative

Europski akt o slobodi medija (EMFA), ključni zakon za zaštitu novinarske neovisnosti u EU, počinje se primjenjivati od petka, 8. kolovoza.
Cilj zakona je zaštititi neovisnost i pluralizam medija, kako od političkog uplitanja, tako i od utjecaja velikih privatnih skupina.
U fokusu su problemi poput koncentracije vlasništva u medijskom sektoru, pritisaka na redakcije putem oglašivačkih ugovora, kao i političke kontrole nad javnim servisima.
Poticaj za dodatni pritisak na usvajanje zakona bila je i afera "Pegaz", kad je otkriveno da su neke države, poput Mađarske ili Grčke, koristile izraelski softver za špijuniranje novinara. Taj softver omogućuje tajno preuzimanje kontrole nad mobilnim telefonima, pristup porukama, pozivima, lokaciji i drugim privatnim podacima.
Nema miješanja državnih institucija u uređivačku politiku medija
Ključne odredbe EMFA-e obvezuju države članice da jamče zaštitu novinarskih izvora i povjerljive komunikacije, kao i da se nijedna državna institucija, uključujući regulatorna tijela, ne smije miješati u uređivačku politiku medija.
Poseban članak posvećen je javnim servisima, koji moraju imati uređivačku i funkcionalnu neovisnost.
"Regulativa je osmišljena da se suprotstavi napadima na slobodu tiska u državama gdje su mediji pod stalnim pritiskom. Ali sve članice EU moraju preispitati koliko ispunjavaju njezine standarde", poručio je glavni direktor Reportera bez granica (RSF) Thibaut Bruttin, prenosi Brussels Times.
Nužna je brza i odlučna reakcija europskih i nacionalnih institucija
Iako je zakon formalno usvojen u ožujku 2024., RSF ističe da su mnoge članice EU odgađale njegovu primjenu zbog nedostatka političke volje.
Zato su pozvali sve države članice da odmah usklade svoje nacionalne zakone s novom regulativom i omoguće njezino učinkovito provođenje.
RSF poziva Europsku komisiju da, u slučaju opstrukcija, odmah pokrene postupke protiv država koje ignoriraju novu regulativu.
Kako navode, nužna je brza i odlučna reakcija europskih i nacionalnih institucija kako bi se načela koja zakon štiti - poput slobode, neovisnosti i pluralizma medija - doista provodila u praksi.
