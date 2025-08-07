Europa uvodi "štit" za novinare: Kreće primjena ključne regulative

Poticaj za dodatni pritisak na usvajanje zakona bila je i afera "Pegaz", kad je otkriveno da su neke države, poput Mađarske ili Grčke, koristile izraelski softver za špijuniranje novinara. Taj softver omogućuje tajno preuzimanje kontrole nad mobilnim telefonima, pristup porukama, pozivima, lokaciji i drugim privatnim podacima.