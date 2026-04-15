"za zeleni pampas"
Eurozastupnici jednoglasno podržali osječku inicijativu: "To je nadstranačko pitanje"
Građanska inicijativa “Za zeleni Pampas” iz Osijeka u srijedu je dobila jednoglasnu podršku različitih političkih grupacija u Odboru za predstavke Europskog parlamenta, protiv betonizacije obale rijeke Drave, objavio je ured hrvatskog eurozastupnika Gordana Bosanca.
Na sjednici održanoj u srijedu temeljem predstavke koju je Odboru za predstavke Europskog parlamenta (PETI) uputila građanska inicijativa “Za zeleni Pampas”, Odbor je zatražio od Europske komisije da se službeno očituje o projektu, u skladu s propisima koji su na snazi i zahtjevima građana. Dodatno, Odbor će kontaktirati nadležna tijela u Hrvatskoj i zatražiti dodatna pojašnjenja o projektu i njegovom utjecaju na okoliš i kvalitetu života u Osijeku.
“Jednoglasnom podrškom Odbora poslana je jasna poruka, a to je da je potrebno službeno očitovanje o projektu prije bilo kakve betonizacije obale Drave, umjesto samo postojećeg elaborata koji je radio sam investitor. Svaki projekt koji zahvaća osjetljiva područja poput mreže Natura 2000 mora se temeljiti na potpunoj, neovisnoj i transparentnoj procjeni utjecaja na okoliš. Očekujem da će Europska komisija i nadležna tijela u Hrvatskoj osigurati da se poštuju direktive Europske unije jer Osijek zaslužuje Pampas kao zeleni prostor druženja, a ne kao još jedno betonizirano područje koje će samo pojačati urbano zagrijavanje u gradu.” izjavio je Gordan Bosanac, zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu i član Odbora za predstavke, a koji je ispred europskih Zelenih na Odboru dao podršku predstavci, navodi ured zastupnika.
Ova odluka dolazi jer je postojeći elaborat, koji je projektu dao pozitivnu ocjenu, izradila ista firma koja je osmislila projekt. To zahtjeva dodatno očitovanje o projektu u skladu s europskim propisima i zahtjevima građana, s čime su se složili svi politički klubovi Odbora kada su inicijativu jednoglasno podržali, stoji u priopćenju.
Pampas predstavlja dio obale Drave koji je omiljeno kupalište i mjesto za druženje građana Osijeka te je zelena oaza urbanog prostora, a ovim bi se potezom izlilo sedam do 10 tisuća tona betona te bi se ta oaza pretvorila u urbani toplinski otok.
Inicijativa Za zeleni Pampas je od Odbora za predstavke Europskog parlamenta (PETI) službenom predstavkom u studenom prošle godine tražila provjeru zakonitosti i usklađenosti projekta Obaloutvrda na desnoj obali rijeke Drave na dionici između 22,5. i 24,5. kilometra rijeke i nasipa Višnjevac – Osijek. Inicijativom se upozorava da projekt, koji provodi javna tvrtka Hrvatske vode, predviđa betoniranje oko jednog kilometra prirodne riječne obale unutar područja mreže Natura 2000 i uz granicu Regionalnog parka Mura-Drava, bez provedene cjelovite procjene utjecaja na okoliš (EIA). Tako ispada da isti investitor dobiva potporu EU za renaturalizaciju tek koji kilometar uzvodno, dok niže, uz podršku Ministarstva okoliša i zelene tranzicije betonira istu tu obalu.
“Svi klubovi u Odboru bezrezervno su nas podržali, prepoznavši da je riječ o nadstranačkom pitanju kvalitete života i naše budućnosti, jer gradi se u tri zone zaštite prirode: Natura 2000, Regionalni park Mura- Drava, UNESCO pentalateralni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Ovo je pitanje dosljednosti i spremnosti građana i građanki da aktivno odlučuju o svojoj zajednici. U Inicijativi nismo protiv gradnje, ulaganja i razvoja, već želimo da ono bude u skladu s novim održivim pristupima i okolnostima zatopljenja", istaknuo je Mirko Andrić ispred inicijative “Za zeleni Pampas”, koji je sudjelovao na sjednici Odbora, navodi se u priopćenju.
Predstavkom se Europski parlament pozvalo da preporuči privremenu obustavu projekta dok se ne utvrdi njegova usklađenost s europskim propisima, te da preporuči izmjenu projekta u skladu s Nature Restoration Law (Zakon o obnovi prirode) i načelom „Do No Significant Harm (DNSH – Ne čini štetu)“, koje traži rješenja utemeljena na prirodi i klimatskoj otpornosti.
