Tenzije u Europskom parlamentu nakon ključnog glasanja: "EPP ruku pod ruku s krajnjom desnicom"

„Unatoč javnim obećanjima da neće surađivati s ekstremnom desnicom, Europska pučka stranka (EPP) danas je po prvi put otvoreno glasala ruku pod ruku s krajnjom desnicom kako bi srušila ključne mjere zaštite djece od prisilnog rada i eksploatacije i kojima se velike korporacije obvezuje na odgovornost za njihove proizvodne procese. Naravno, kao i ostatak EPP-a, svoj su doprinos napadu korporacija na ljudska prava i zaštitu okoliša dali i HDZ-ovci koji su digli ruke za ovaj kolaboracionistički dogovor,“, izjavio je Gordan Bosanac, zastupnik stranke Možemo i član kluba Europski zeleni/ESS.