"kolaboracionistički dogovor"
Tenzije u Europskom parlamentu nakon ključnog glasanja: "EPP ruku pod ruku s krajnjom desnicom"
Eurozastupnici su u četvrtak podržali pojednostavljenje pravila za poduzeća koja su do sada morala podnositi izvješća poštuju li zahtjeve EU-a za održivost svog poslovanja, a cilj izmjena je, kako ističu njihovi zagovornici, povećati konkurentnost i osnažiti rast gospodarstva EU-a.
Europski parlament je u četvrtak na plenarnoj sjednici u Bruxellesu podržao smanjenje administrativnih opterećenja za europska poduzeća usvojivši svoje pregovaračko stajalište o pojednostavnjenom "izvješćivanju o održivosti i obvezama dužne pažnje za poduzeća".
Ažurirana pravila dio su paketa pojednostavnjenja administracije koji je Europska komisija predložila početkom godine.
Zastupnici su u više navrata pozvali na reviziju pravilnika EU-a kako bi se pojednostavili i smanjili administrativni zahtjevi za poduzeća. „Skupni” (omnibus) prijedlozi, koje je Komisija podnijela u veljači 2025., osmišljeni su kako bi se povećala konkurentnost i napredak EU-a, a poduzećima omogućili dodatni ulagački kapaciteti, podsjeća Europski parlament u svojem priopćenju
Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) odnosi se na to kako tvrtke izvještavaju o svojoj održivosti, dok se direktiva o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (CSDDD) odnosi na to kako tvrtke u praksi upravljaju svojim negativnim utjecajima na ljudska prava i okoliš u svojim dobavnim lancima.
Izvjestitelj: "Današnje glasanje pokazuje da Europa može biti održiva i konkurentna"
Zastupnici smatraju da bi samo poduzeća koja u prosjeku zapošljavaju više od 1750 zaposlenika i s neto godišnjim prometom većim od 450 milijuna eura trebala provoditi društveno i okolišno izvješćivanje, odnosno davati izvješća o utjecaju njihovog poslovanja na ljude i planet.
Zahtjevi u pogledu dužne pažnje primjenjivali bi se samo na velika poduzeća s više od 5000 zaposlenika i neto godišnjim prometom većim od 1,5 milijardi eura.
Manja poduzeća bila bi zaštićena od zahtjeva za izvješćivanjem od njihovih velikih poslovnih partnera. Umjesto da sustavno traže informacije od svojih manjih poslovnih partnera, oni bi se trebali oslanjati na informacije koje su već dostupne i mogli bi zatražiti dodatne informacije od svojih manjih poslovnih partnera samo kao krajnju mjeru u slučaju potencijalnog negativnog učinka.
Izvjestitelj Odbora za pravna pitanja Jorgen Warborn (EPP, Švedska), koji je bio nadležan za utvrđivanje stajališta Parlamenta, izjavio je kako "današnje glasanje pokazuje da Europa može biti održiva i konkurentna".
"Pojednostavnjujemo pravila, smanjujemo troškove i poduzećima pružamo jasnoću koja im je potrebna za rast, ulaganja i stvaranje dobro plaćenih radnih mjesta“, rekao je švedski pučanin, navodi Europski parlament.
Parlament je Warbornovo izvješće usvojio s 382 glasa za, 249 protiv i 13 suzdržanih.
Na zadnjoj plenarnoj sjednici, 22. listopada zastupnici su odbili prijedlog koji su prethodno dogovorili zastupnici centrističkih stranaka, koji imaju potrebnu većinu u Parlamentu.
Budući da je glasanje bilo tajno teško je utvrditi tko je glasao protiv, a prema nekim izvorima riječ je o dijelu zastupnika iz redova socijalista i demokrata i liberala.
Zeleni optužuju pučane za koaliranje s krajnjom desnicom
Europska pučka stranka ponovno je predložila gotovo isti prijedlog koji je u listopadu odbijen, a ovoga puta su pojednostavljenje pravila za izvješćivanje o održivosti poslovanja podržali zastupnici s krajnje desnog političkog spektra.
Zajedničko glasanje EPP-a, koji se smatra klubom desnog centra, s desnicom u Parlamentu, koja se u pravilu isključuje iz dogovora i kompromisa stranaka centra, izazvalo je oštre kritike lijevog dijela Parlamenta, posebice Zelenih.
„Unatoč javnim obećanjima da neće surađivati s ekstremnom desnicom, Europska pučka stranka (EPP) danas je po prvi put otvoreno glasala ruku pod ruku s krajnjom desnicom kako bi srušila ključne mjere zaštite djece od prisilnog rada i eksploatacije i kojima se velike korporacije obvezuje na odgovornost za njihove proizvodne procese. Naravno, kao i ostatak EPP-a, svoj su doprinos napadu korporacija na ljudska prava i zaštitu okoliša dali i HDZ-ovci koji su digli ruke za ovaj kolaboracionistički dogovor,“, izjavio je Gordan Bosanac, zastupnik stranke Možemo i član kluba Europski zeleni/ESS.
Ustvrdio je da se „pod krinkom tzv. ‘rezanja’ birokracije, želi razgraditi standarde koji štite radnike, okoliš i ljudska prava".
Bosanac je istaknuo da su Zeleni/ESS dosljedno odbili sudjelovati u „ubijanju“ zakona koji bi postavili jasnu odgovornost velikih kompanija za njihove dobavne lance.
Ciarán Cuffe, supredsjedatelj Europske zelene stranke, rekao je da EPP s krajnjom desnicom ukida vitalna pravila koja štite ljude, naše zdravlje i okoliš. "Ta pravila postoje kako bi zaštitila prava potrošača u EU i osigurala da se poštuju prava ljudi koji rade u lancu opskrbe. Današnje glasovanje otvara vrata dječjem radu i krčenju šuma“, rekao je.
Supredsjedateljica Europske stranke zelenih Vula Tstesi rekla je da je čelnik EPP-a Manfred Weber "napravio tešku povijesnu pogrešku prešavši povijesni zaštitni zid protiv krajnje desnice".
Pregovori s vladama EU-a, koje su već donijele svoje stajalište o tom predmetu, započet će 18. studenoga s ciljem dovršetka zakonodavstva do kraja 2025.
