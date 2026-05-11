Fekalije prijete kanjonu Krke: Otpad iz 200 kuća curi u zaštićeno područje

Mještani Kistanja upozoravaju na ozbiljno onečišćenje svega 500 metara od Nacionalnog parka Krka.
Fekalije iz zajedničke septičke jame za oko 200 kuća već godinama se izlijevaju kroz područje Nature 2000, a problem traje gotovo tri desetljeća.
Stanovnici tvrde da se nakon kiša stvara “jezero fekalija”, a neugodan miris širi se do obližnjih kuća. Upozoravaju i da se otpadne vode kroz krško tlo mogu slijevati prema kanjonu Krke, javlja Net.hr.
"Kad dođe jesen i kad počnu kiše, onda tu imate čitavo jezero. To je jezero fekalija koje tu stoji danima, malo se povuče, pa opet", rekao je za RTL Božo Šuša iz Kistanja koji živi u blizini.
Inspekcija je još 2019. utvrdila da se problem nalazi na zaštićenom području, a Državni inspektorat najavio je novi nadzor.
Mještani tvrde da postojeći sustav, izgrađen 1999. za manje naselje, odavno nije dovoljan.
Općina je planirala novi pročistač, no projekt je zapeo zbog promjena zakona i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
Iz Vodovoda kažu da sustav još nisu formalno preuzeli te da će tek naknadno odlučiti hoće li rekonstruirati postojeći ili graditi novi pročistač.
