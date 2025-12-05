Fižulić: Bez sivih prihoda milijun hrvatskih umirovljenika bilo bi gladno

"U svakoj inflaciji postoje žrtve i dobitnici. Ako ste na strani onih koji mogu prodavati skuplje proizvode i usluge, a kao alibi za to navoditi inflaciju, ako ste se u toj poziciji našli bilo zbog tržišta, bilo zbog monopolne ili mikromonopolne pozicije, onda je inflacija na vašoj strani. Ali ako jedino na što možete trošiti su stan i hrana, a ti troškovi rastu, onda je za vas inflacija prvi životni problem s kojim se susrećete", kaže Fižulić.