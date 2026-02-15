Oglas

Najšareniji grad

FOTO / Tisuće maškara na ulicama Rijeke: Pogledajte veliku povorku

author
N1 Info
|
15. velj. 2026. 16:39
15.02.2026., Rijeka: Rijecki karneval Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL

U velikoj Međunarodnoj karnevalskoj povorci Riječkog karnevala, svoje je maske i alegorijska kola predstavilo oko 11.000 maškara u 100 maskiranih grupa iz Hrvatske i inozemstva.

Oglas

Velika karnevalska povorka dokazala je da maškarani svijet tjera zimu, a bome, srećom, i kišu koje je nakon jučerašnjeg kišnim kapima ispunjenog dana, maškarani svijet danas dočekalo sunce.

Međunarodna karnevalska povorka startala je, dakle, u podne.

15.02.2026., Rijeka: Rijecki karneval Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
15.02.2026., Rijeka - Tradicionalnom Medjunarodnom karnevalskom povorkom zavrsio je 43. Rijecki karneval. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
15.02.2026., Rijeka - Tradicionalnom Medjunarodnom karnevalskom povorkom zavrsio je 43. Rijecki karneval. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
+ 4
Pogledajte Galeriju

Na čelu povorke su bili riječka gradonačelnica Iva Rinčić, direktor Turističke zajednice grada (TZG) Rijeke Petar Škarpa, predstanvnici Europske federacije karnevalskih gradova (FECC) na čelu s predsjednikom FECC-a Larsom Algellom, meštar Riječkog karnevala Sandi te njegova kraljica Pia Vujović, nezaobilazni riječki simboli – morčići, kao i Riječke mažoretkinje te Gradska glazba Trsat, piše Novi list.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Rijeka Riječki karneval

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ