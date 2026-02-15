Najšareniji grad
FOTO / Tisuće maškara na ulicama Rijeke: Pogledajte veliku povorku
U velikoj Međunarodnoj karnevalskoj povorci Riječkog karnevala, svoje je maske i alegorijska kola predstavilo oko 11.000 maškara u 100 maskiranih grupa iz Hrvatske i inozemstva.
Velika karnevalska povorka dokazala je da maškarani svijet tjera zimu, a bome, srećom, i kišu koje je nakon jučerašnjeg kišnim kapima ispunjenog dana, maškarani svijet danas dočekalo sunce.
Međunarodna karnevalska povorka startala je, dakle, u podne.
Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL
Na čelu povorke su bili riječka gradonačelnica Iva Rinčić, direktor Turističke zajednice grada (TZG) Rijeke Petar Škarpa, predstanvnici Europske federacije karnevalskih gradova (FECC) na čelu s predsjednikom FECC-a Larsom Algellom, meštar Riječkog karnevala Sandi te njegova kraljica Pia Vujović, nezaobilazni riječki simboli – morčići, kao i Riječke mažoretkinje te Gradska glazba Trsat, piše Novi list.
