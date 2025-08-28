"Optužbe su neutemeljene, Nosi se ne vrijeđa branitelje"

"Festival Nosi se, koji se trebao održati u Benkovcu od 22. do 29. kolovoza, došao je u fokus javnosti nakon što je njegovo otvaranje prekinuto prosvjedom u organizaciji braniteljskih udruga. Kulturno-umjetnički program koji je, prema najavama organizatora, imao za cilj promicati solidarnost, nenasilje i pluralizam u kontekstu globalne ratne prijetnje, otkazan je zbog sigurnosnih rizika i straha od eskalacije nasilja nakon najava novih prosvjeda kojima su se trebale pridružiti i navijačke skupine", dodaje se.