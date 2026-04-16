NA TEMATSKOJ SJEDNICI
Orešković: Slučaj Državnih nekretnina d.o.o. je ogledni primjer sistemske korupcije
Na tematskoj sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije sprječavanja korupcije o Državnim nekretninama d. o. o. oporba je u četvrtak ocijenila da je ta tvrtka "primjer sistemske korupcije", što je direktorica tvrtke odbacila dodavši da je Uskok utvrdio da nema kaznenih djela.
Prije sjednice Nacionalnog vijeća, saborska zastupnica Dalija Orešković optužila je Vladu i HDZ da su državnim novcem pogodovali tvrtkama Joze Brkića i Branislava Rodića kao osobama bliskima vladajućoj stranci i to kroz otpis 769.000 eura dugova za korištenje državnih nekretnina, a prozvala je i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića da je štitio svoju državnu tajnicu Dunju Magaš. Orešković je u objavama isticala da je Magaš zlouporabila pravo na korištenje državnog stana jer njezin stan nije bio oštećen u potresu, a koristila je svoje zakonsko pravo na korištenje državnog stana od 57 četvornih metara za svega 150 eura mjesečnog najma.
Orešković, na čiju je inicijativu i organizirana tematska sjednica s nazivom ”Ima li korupcije u Državnim nekretninama d.o.o. trgovačkom društvu u vlasništvu Republike Hrvatske”, naglasila je da postoje nalazi državne revizije koji govore o neučinkovitosti i lošem upravljanju u Državnim nekretninama i resornom ministarstvu.
"Sve to upućuje da je ovaj slučaj ogledni primjer sistemske korupcije u državi", kazala je Orešković dodavši da cijeli taj "slučaj" ima tri elementa. Prvi je, kako je istaknula, "ulaz" - odnosno način na koji se postavljaju kadrovi u upravu trgovačkog društva, a drugi element je korištenja resursa tog društva "za nanošenje štete državnom proračunu i istovremeno pogodovanje i stjecanje velike materijalne koristi probranim pojedincima koji su s HDZ-om blisko povezani" poput društava Joze Brkića i obitelji Rodić, kazala je. Zaključno, kao treći element navela je izostanak reakcije nadležnih hrvatskih tijela, konkretno Uskoka koji je odlučio odbaciti kaznenu prijavu unatoč, kako je Orešković kazala, "čistim" dokazima.
"Tražila sam održavanje tematske sjednice jer po prvi puta imamo konkretne dokaze koji potvrđuju da Ivan Turudić štiti kriminal Andreja Plenkovića i HDZ-a i da su svi u postavljenom lancu, od direktora uprave do ministra i ključnih ljudi u njegovom ministarstvu, u sve to skupa bili involvirani, to znali i ciljano zataškali", kazala je Orešković. Direktorica Državnih nekretnina d.o.o Mirela Habijanec odbacila je sve navode Dalije Orešković.
"Odgovorno i dokumentirano mogu tvrditi da nema korupcije i kriminala u Državnim nekretninama primarno iz razloga što meritorna institucija u državi, Uskok, je donio rješenje kojim su odbačene kaznene prijave koje je podnijela radnica protiv osam osoba za sedam kaznenih djela", kazala je Habijanec. Dodala je i da je u stvarnosti stvorena percepcija o korupciji u Državnim nekretninama iako je sveobuhvatnom istragom utvrđeno da nema koruptivnog ponašanja. Naglasila je i kako Državne nekretnine posluju zakonito, odgovorno, transparentno i učinkovito te da o tome govore i ostvareni poslovni rezultati u 2025. kada je ostvareno 27 milijuna eura prihoda i 8,5 milijuna eura bruto dobiti.
Đerek: Ovo je krađa novca koji je trebao biti u državnom proračunu
"Zviždačica" Maja Đerek koja je upozorila na nepravilnosti i podnijela kaznene prijave ponovila je da je na sjedniciu došla jer je to bila njezina građanska odgovornost, ali i i da je nakon povratka na posao bila onemogućena u bilo kakvom govoru i javnom istupu. Dodala je i kako Uskokovim odbačajem kaznenih prijava nije sve gotovo jer nisu odbačene sve kaznene prijave, pogotovo one protiv članova Nadzornog odbora tvrtke.
"Ovo nije korupcija, ovo je krađa novca koji je trebao biti u državnom proračunu. I sama državna revizija je rekla da milijuni nisu naplaćeni", kazala je Đerek. Istaknula je, između ostaloga, da je pod velikim pritiskom te da su je "pokušali prisiliti da protiv jednog HDZ-ovog donatora potpiše povlačenje tužbe za iseljenje" iz prostora u strogom središtu Zagreba. Taj donator, ističe Đerek, ima dugove. O različitim aspektima borbe protiv korupcije na sjednici je govorila zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja, a istraživačka novinarka Indexa Ana Raić govorila je o značaju medijskih objava o korupciji poručujući da novinari to "ne rade u nečijem interesu ili jer su zli".
U raspravi su sudjelovali i državna tajnica u Ministarstvu prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak, članovi Vijeća Tomislav Klarić, Davorka Budimir, Oriana Ivković Novokmet, ujedno i izvršna direktorica Gonga te ekonomska stručnjakinja Jelena Budak.
Predsjednica Vijeća Mirela Ahmetović (SDP) zaključila je raspravu kazavši kako je tema bila iscrpna te da će Vijeće preslušati fonogram cijele sjednice te donijeti zaključke koje će uputiti nadležnim tijelima.
