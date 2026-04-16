Orešković: Slučaj Državnih nekretnina d.o.o. je ogledni primjer sistemske korupcije

"Odgovorno i dokumentirano mogu tvrditi da nema korupcije i kriminala u Državnim nekretninama primarno iz razloga što meritorna institucija u državi, Uskok, je donio rješenje kojim su odbačene kaznene prijave koje je podnijela radnica protiv osam osoba za sedam kaznenih djela", kazala je Habijanec. Dodala je i da je u stvarnosti stvorena percepcija o korupciji u Državnim nekretninama iako je sveobuhvatnom istragom utvrđeno da nema koruptivnog ponašanja. Naglasila je i kako Državne nekretnine posluju zakonito, odgovorno, transparentno i učinkovito te da o tome govore i ostvareni poslovni rezultati u 2025. kada je ostvareno 27 milijuna eura prihoda i 8,5 milijuna eura bruto dobiti.