Državne nekretnine upravo su krenule u prodaju niza atraktivnih poslovnih prostora u centru Zagreba

Najveći dio natječaja odnosi se na poslovne prostore, ponajprije u Zagrebu, gdje su ponuđeni prostori različitih veličina i položaja. Među njima je poslovni prostor površine 30 četvornih metara u Ilici 295/1 s početnom cijenom od 61.100 eura, na Pantovčaku 5 za 40 četvornih metara s početnom cijenom od 70.200 eura, zatim veliki poslovni prostor od 252 četvorna metra u Selskoj cesti 41/1 počevši od 292.000 eura, te četiri manja poslovna prostora u nizu u Tratinskoj ulici 43, s početnim cijenama od 42.000 do 67.500 eura.