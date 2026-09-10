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Potencijalno opasna pojava

FOTO / Između Dugog otoka i Kornata simljena pijavica

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N1 Info
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10. ruj. 2026. 13:03
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pijavica
Dalmatinski portal

Da se ljeto polako bliži kraju, na Jadranu često nagovijeste i pijavice koje se pojavljuju s promjenom vremena.

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Uzrok su im nagle promjene vremena, kakve su nam meteorolozi i najavili.

Ovu potencijalno opasnu meteorološku pojavu na moru između Dugog otoka i Kornata snimio je čitatelj Dalmatinskog portala.

Video pogledajte OVDJE.

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dugi otok kornati pijavica

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