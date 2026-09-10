Potencijalno opasna pojava
FOTO / Između Dugog otoka i Kornata simljena pijavica
Da se ljeto polako bliži kraju, na Jadranu često nagovijeste i pijavice koje se pojavljuju s promjenom vremena.
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Uzrok su im nagle promjene vremena, kakve su nam meteorolozi i najavili.
Ovu potencijalno opasnu meteorološku pojavu na moru između Dugog otoka i Kornata snimio je čitatelj Dalmatinskog portala.
Video pogledajte OVDJE.
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